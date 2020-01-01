kwantxbt (KWANT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) kwantxbt (KWANT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

kwantxbt (KWANT) tokennel kapcsolatos információk kwantxbt is a Top Hat AI agent trained on technical analysis. Using image processors and AI, kwantxbt is able to analyze charts and provide valuable data, targets, and learnings to users. Kwant has been training using thousands of available charts across both crypto and traditional equity assets. His knowledge base also includes entire books written on technical analysis. He is designed to help people learn and make informed trading decisions. Hivatalos webhely: https://tophat.one/token/0e8a81e8-249b-418a-97d4-d9d4541550b4 Vásárolj most KWANT tokent!

kwantxbt (KWANT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) kwantxbt (KWANT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 58.89K $ 58.89K $ 58.89K Teljes tokenszám: $ 994.68M $ 994.68M $ 994.68M Keringésben lévő tokenszám: $ 930.19M $ 930.19M $ 930.19M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 62.98K $ 62.98K $ 62.98K Minden idők csúcspontja: $ 0.02692442 $ 0.02692442 $ 0.02692442 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) kwantxbt (KWANT) áráról

kwantxbt (KWANT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) kwantxbt (KWANT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó KWANT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező KWANT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) KWANT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KWANT token élő árfolyamát!

