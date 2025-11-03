Kuusou (KUUSOU) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00257659 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -2.38% Árváltozás (1D) +7.13% Árváltozás (7D) -49.15%

Kuusou (KUUSOU) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)KUUSOU legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KUUSOU valaha volt legmagasabb ára $ 0.00257659, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KUUSOU változása a következő volt: -2.38% az elmúlt órában, +7.13% az elmúlt 24 órában, és -49.15% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Kuusou (KUUSOU) piaci információk

Piaci érték $ 108.59K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 109.39K Forgalomban lévő készlet 966.67M Teljes tokenszám 973,754,227.681037

A(z) Kuusou jelenlegi piaci plafonja $ 108.59K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) KUUSOU keringésben lévő tokenszáma 966.67M, és a teljes tokenszám 973754227.681037. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 109.39K.