A(z) élő Kuusou ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) KUUSOU USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) KUUSOU ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: KUUSOU

KUUSOU árinformációk

Mi a(z) KUUSOU

KUUSOU hivatalos webhely

KUUSOU tokenomikai adatai

KUUSOU árelőrejelzés

Kuusou Logó

Kuusou Ár (KUUSOU)

Nem listázott

1 KUUSOU-USD élő ár:

$0.00011234
+7.10%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Kuusou (KUUSOU) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:47:15 (UTC+8)

Kuusou (KUUSOU) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
24h alacsony
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0
$ 0.00257659
$ 0
-2.38%

+7.13%

-49.15%

-49.15%

Kuusou (KUUSOU) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)KUUSOU legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KUUSOU valaha volt legmagasabb ára $ 0.00257659, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KUUSOU változása a következő volt: -2.38% az elmúlt órában, +7.13% az elmúlt 24 órában, és -49.15% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Kuusou (KUUSOU) piaci információk

$ 108.59K
--
$ 109.39K
966.67M
973,754,227.681037
A(z) Kuusou jelenlegi piaci plafonja $ 108.59K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) KUUSOU keringésben lévő tokenszáma 966.67M, és a teljes tokenszám 973754227.681037. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 109.39K.

Kuusou (KUUSOU) árelőzmények USD

A(z) KuusouUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Kuusou USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Kuusou USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Kuusou USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+7.13%
30 nap$ 0-59.70%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Kuusou (KUUSOU)

$KUUSOU is a Solana-based community coin that began as a meme but has quickly evolved into a broader brand. It represents a movement built around a halo-wearing cloud mascot and a dedicated community known as Cloud Gang. Beyond simple token trading, $KUUSOU integrates anime-inspired art, and plans for physical merchandise like plush toys. The project actively emphasizes creativity, charity, and long-term brand growth—positioning itself as more than just another meme coin.

By combining digital culture, anime aesthetics, and community-driven initiatives, $KUUSOU aims to become a recognizable brand that resonates with both crypto enthusiasts and mainstream audiences.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Kuusou (KUUSOU) Erőforrás

Hivatalos webhely

Kuusou árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Kuusou (KUUSOU) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Kuusou (KUUSOU) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Kuusou rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Kuusou árelőrejelzését most!

KUUSOU helyi valutákra

Kuusou (KUUSOU) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Kuusou (KUUSOU) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) KUUSOU token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Kuusou (KUUSOU)

Mennyit ér ma a(z) Kuusou (KUUSOU)?
A(z) élő KUUSOU ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) KUUSOU ára a(z) USD esetében?
A(z) KUUSOU jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Kuusou piaci plafonja?
A(z) KUUSOU piaci plafonja $ 108.59K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) KUUSOU keringésben lévő tokenszáma?
A(z) KUUSOU keringésben lévő tokenszáma 966.67M USD.
Mi volt a(z) KUUSOU mindenkori legmagasabb ára?
A(z) KUUSOU mindenkori legmagasabb ára 0.00257659 USD.
Mi volt a(z) KUUSOU mindenkori legmagasabb ár?
A(z) KUUSOU mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) KUUSOU kereskedési volumene?
A(z) KUUSOU élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) KUUSOU ára emelkedni fog idén?
A(z) KUUSOU a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) KUUSOU árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Kuusou (KUUSOU) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

