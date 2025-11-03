Kurt Ár (KURT)
-0.67%
-2.55%
+1.17%
+1.17%
Kurt (KURT) valós idejű ár: $0.00025289. Az elmúlt 24 órában, a(z)KURT legalacsonyabb ára $ 0.00024933, legmagasabb ára pedig $ 0.00026827 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KURT valaha volt legmagasabb ára $ 0.00522224, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00023676 volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KURT változása a következő volt: -0.67% az elmúlt órában, -2.55% az elmúlt 24 órában, és +1.17% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
A(z) Kurt jelenlegi piaci plafonja $ 252.21K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) KURT keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 252.21K.
A(z) KurtUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Kurt USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0001443596.
A(z) Kurt USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0002138535.
A(z) Kurt USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ 0
|-2.55%
|30 nap
|$ -0.0001443596
|-57.08%
|60 nap
|$ -0.0002138535
|-84.56%
|90 nap
|$ 0
|--
In the cold void of space, on a hidden Martian outpost nestled deep within the craters of Earth's Moon, two brothers were born: Burt and Kurt.
Identical in DNA, but polar opposites in spirit.
Burt was the golden boy. Friendly. Transparent. His heart pulsed in proof-of-work rhythms. He believed in the power of decentralization and fairness. So when the time came, he launched $BURT on Kaspa.
But then came Kurt.
Kurt wasn't interested in "fairness." He didn't care for decentralization. Kurt was chaos in a jetpack.
He saw the world and thought, "Why build slowly when you can moon faster?"
So he created $KURT on Base chain. Built for the degen hordes deep in the crypto trenches. Fueled by FOMO, memes, and mayhem.
Gas fees? Who cares. Kurt was all about volume, virality, and vaporizing charts.
Kurt will do whatever it takes to pump his bags to the moon.
$KURT is a meme coin launched on the Base chain but don't let the memes fool you. $KURT is the evil twin of $BURT on Kaspa, born in the darkest corners of the crypto trenches. Backed by a cult-like community of degens, $KURT is here to dominate the meme coin space with relentless energy, twisted humor, and a mission to build.
We’re not just here for green candles, we’re here to create a movement, disrupt the status quo, and carve our place in meme coin history. Join the rebellion. Join $KURT.
Mennyit fog érni a(z) Kurt (KURT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Kurt (KURT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Kurt rövid és hosszú távú előrejelzéseit.
Ellenőrizd a(z) Kurt árelőrejelzését most!
Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Kurt (KURT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) KURT token kapcsán!
