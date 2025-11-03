Kurt (KURT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00024933 $ 0.00024933 $ 0.00024933 24h alacsony $ 0.00026827 $ 0.00026827 $ 0.00026827 24h magas 24h alacsony $ 0.00024933$ 0.00024933 $ 0.00024933 24h magas $ 0.00026827$ 0.00026827 $ 0.00026827 Minden idők csúcspontja $ 0.00522224$ 0.00522224 $ 0.00522224 Legalacsonyabb ár $ 0.00023676$ 0.00023676 $ 0.00023676 Árváltozás (1H) -0.67% Árváltozás (1D) -2.55% Árváltozás (7D) +1.17% Árváltozás (7D) +1.17%

Kurt (KURT) valós idejű ár: $0.00025289. Az elmúlt 24 órában, a(z)KURT legalacsonyabb ára $ 0.00024933, legmagasabb ára pedig $ 0.00026827 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KURT valaha volt legmagasabb ára $ 0.00522224, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00023676 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KURT változása a következő volt: -0.67% az elmúlt órában, -2.55% az elmúlt 24 órában, és +1.17% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Kurt (KURT) piaci információk

Piaci érték $ 252.21K$ 252.21K $ 252.21K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 252.21K$ 252.21K $ 252.21K Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Kurt jelenlegi piaci plafonja $ 252.21K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) KURT keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 252.21K.