Kuro (KURO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Kuro (KURO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.

Kuro (KURO) tokennel kapcsolatos információk KURO is a community-driven token on Solana blockchain that features a void creature character from Sirius. The project combines meme culture with positive messaging, creating an engaging social experience for the community. Through daily storytelling and character-driven content, KURO builds a unique narrative that resonates with both crypto enthusiasts and newcomers. The project emphasizes simple, transparent tokenomics with zero team allocation and locked liquidity to ensure fair participation for all community members. Hivatalos webhely: https://kuropingu.com/ Vásárolj most KURO tokent!

Kuro (KURO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Kuro (KURO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 8.27K $ 8.27K $ 8.27K Teljes tokenszám: $ 998.35M $ 998.35M $ 998.35M Keringésben lévő tokenszám: $ 998.35M $ 998.35M $ 998.35M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 8.27K $ 8.27K $ 8.27K Minden idők csúcspontja: $ 0.00111547 $ 0.00111547 $ 0.00111547 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Kuro (KURO) áráról

Kuro (KURO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Kuro (KURO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó KURO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező KURO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) KURO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KURO token élő árfolyamát!

