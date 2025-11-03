Kura (KURA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.050468 $ 0.050468 $ 0.050468 24h alacsony $ 0.052883 $ 0.052883 $ 0.052883 24h magas 24h alacsony $ 0.050468$ 0.050468 $ 0.050468 24h magas $ 0.052883$ 0.052883 $ 0.052883 Minden idők csúcspontja $ 1.47$ 1.47 $ 1.47 Legalacsonyabb ár $ 0.0377842$ 0.0377842 $ 0.0377842 Árváltozás (1H) 0.00% Árváltozás (1D) -0.30% Árváltozás (7D) +25.82% Árváltozás (7D) +25.82%

Kura (KURA) valós idejű ár: $0.051601. Az elmúlt 24 órában, a(z)KURA legalacsonyabb ára $ 0.050468, legmagasabb ára pedig $ 0.052883 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KURA valaha volt legmagasabb ára $ 1.47, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0377842 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KURA változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, -0.30% az elmúlt 24 órában, és +25.82% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Kura (KURA) piaci információk

Piaci érték $ 50.09K$ 50.09K $ 50.09K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 167.15K$ 167.15K $ 167.15K Forgalomban lévő készlet 970.73K 970.73K 970.73K Teljes tokenszám 3,239,269.00803599 3,239,269.00803599 3,239,269.00803599

A(z) Kura jelenlegi piaci plafonja $ 50.09K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) KURA keringésben lévő tokenszáma 970.73K, és a teljes tokenszám 3239269.00803599. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 167.15K.