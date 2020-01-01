Kunci Coin (KUNCI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Kunci Coin (KUNCI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Kunci Coin (KUNCI) tokennel kapcsolatos információk Kunci is building the next generation blockchain for mass adoption, born to support NFT Marketplace, Metaverse, Decentralize Finance, and retail penetration. Kunci will make blockchain technology accessible and applicable to various industries. Kunci creates a next-generation blockchain-based ecosystem that supports Metaverse and Decentralized Finance and solves real-world problems using blockchain technology. From a blockchain evolution perspective, apart from being the base chain of choice for the NFT Marketplace, Kunci can also function as a circulation chain for various coins or heterogeneous chain tokens, and as a free port in the blockchain world. Hivatalos webhely: https://kuncicoin.com/ Fehér könyv: https://kriprod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/assets/WHITEPAPER_KUNCICOIN_ENG_V2__100222.pdf Vásárolj most KUNCI tokent!

Kunci Coin (KUNCI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Kunci Coin (KUNCI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.42K $ 1.42K $ 1.42K Teljes tokenszám: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 7.77M $ 7.77M $ 7.77M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 729.54K $ 729.54K $ 729.54K Minden idők csúcspontja: $ 0.932116 $ 0.932116 $ 0.932116 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00018238 $ 0.00018238 $ 0.00018238 További tudnivalók a(z) Kunci Coin (KUNCI) áráról

Kunci Coin (KUNCI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Kunci Coin (KUNCI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó KUNCI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező KUNCI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) KUNCI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KUNCI token élő árfolyamát!

KUNCI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) KUNCI kapcsán? KUNCI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) KUNCI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!