Kulu the Pangolin (KULU) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Kulu the Pangolin (KULU) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Kulu the Pangolin (KULU) tokennel kapcsolatos információk Kulu the Pangolin is a crypto project on the networkis a crypto project on the Solana network that features the character of Kulu, a cartoon pangolin inspired by a real-life threat to pangolins—the world's most illegally trafficked mammal. Through Kulu's story, this project aims to raise awareness about the threat of pangolin extinction, by combining digital assets and wildlife conservation efforts in a creative and impactful way. Hivatalos webhely: https://kuluthepangolin.com/ Vásárolj most KULU tokent!

Kulu the Pangolin (KULU) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Kulu the Pangolin (KULU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 21.08K $ 21.08K $ 21.08K Teljes tokenszám: $ 930.30M $ 930.30M $ 930.30M Keringésben lévő tokenszám: $ 930.30M $ 930.30M $ 930.30M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 21.08K $ 21.08K $ 21.08K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Kulu the Pangolin (KULU) áráról

Kulu the Pangolin (KULU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Kulu the Pangolin (KULU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó KULU tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező KULU token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) KULU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KULU token élő árfolyamát!

KULU árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) KULU kapcsán? KULU-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) KULU tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

