KRWO (KRWO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) KRWO (KRWO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

KRWO (KRWO) tokennel kapcsolatos információk KRWO is a Korean Won-backed stablecoin issued on the Kaia blockchain through an open and transparent smart contract developed by the GimSwap team. While currently launched on the Kaia blockchain, KRWO is designed to expand to multiple major blockchains in the future, enabling a broader reach and greater utility. It is built on the Open Voucher (OV) protocol, a system designed by Open Asset to tokenize fiat-backed assets into OV vouchers. KRWO enables secure and efficient Korean Won transactions across Web2 and Web3 environments, bridging traditional finance and blockchain technology to support decentralized finance (DeFi) activities. Hivatalos webhely: https://gimswap.com Fehér könyv: https://docs.gimswap.com/gimswap-guide/what-is-krwo Vásárolj most KRWO tokent!

KRWO (KRWO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) KRWO (KRWO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 14.61K $ 14.61K $ 14.61K Teljes tokenszám: $ 20.51M $ 20.51M $ 20.51M Keringésben lévő tokenszám: $ 20.51M $ 20.51M $ 20.51M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 14.61K $ 14.61K $ 14.61K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00071249 $ 0.00071249 $ 0.00071249 További tudnivalók a(z) KRWO (KRWO) áráról

KRWO (KRWO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) KRWO (KRWO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó KRWO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező KRWO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) KRWO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KRWO token élő árfolyamát!

KRWO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) KRWO kapcsán? KRWO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) KRWO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

