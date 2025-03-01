Krasnalcoin (KC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Krasnalcoin (KC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Krasnalcoin (KC) tokennel kapcsolatos információk Polish memecoin. Through a fun form, we want to interest a wider group of potential users in blockchain technology. Our coin's name is humorous and often used ironically by financial advisors to mock crypto projects, with 'Gnomecoin' being seen as something small and without value. By embracing this name, we aim to prove them wrong in front of the entire Polish community, both enthusiasts and critics alike! Hivatalos webhely: https://krasnalcoin.pl/ Fehér könyv: https://krasnalcoin.pl/wp-content/uploads/2025/03/KC-Toilet-Paper.pdf Vásárolj most KC tokent!

Krasnalcoin (KC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Krasnalcoin (KC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 146.64K $ 146.64K $ 146.64K Teljes tokenszám: $ 978.42M $ 978.42M $ 978.42M Keringésben lévő tokenszám: $ 978.42M $ 978.42M $ 978.42M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 146.64K $ 146.64K $ 146.64K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00014996 $ 0.00014996 $ 0.00014996 További tudnivalók a(z) Krasnalcoin (KC) áráról

Krasnalcoin (KC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Krasnalcoin (KC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó KC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező KC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) KC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KC token élő árfolyamát!

KC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) KC kapcsán? KC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) KC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

