Koyo (KOY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00029852 $ 0.00029852 $ 0.00029852 24h alacsony $ 0.00030037 $ 0.00030037 $ 0.00030037 24h magas 24h alacsony $ 0.00029852$ 0.00029852 $ 0.00029852 24h magas $ 0.00030037$ 0.00030037 $ 0.00030037 Minden idők csúcspontja $ 0.02352792$ 0.02352792 $ 0.02352792 Legalacsonyabb ár $ 0.00027821$ 0.00027821 $ 0.00027821 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) +0.27% Árváltozás (7D) -6.67% Árváltozás (7D) -6.67%

Koyo (KOY) valós idejű ár: $0.0003002. Az elmúlt 24 órában, a(z)KOY legalacsonyabb ára $ 0.00029852, legmagasabb ára pedig $ 0.00030037 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KOY valaha volt legmagasabb ára $ 0.02352792, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00027821 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KOY változása a következő volt: -- az elmúlt órában, +0.27% az elmúlt 24 órában, és -6.67% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Koyo (KOY) piaci információk

Piaci érték $ 158.24K$ 158.24K $ 158.24K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 168.87K$ 168.87K $ 168.87K Forgalomban lévő készlet 527.10M 527.10M 527.10M Teljes tokenszám 562,535,613.3139977 562,535,613.3139977 562,535,613.3139977

A(z) Koyo jelenlegi piaci plafonja $ 158.24K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) KOY keringésben lévő tokenszáma 527.10M, és a teljes tokenszám 562535613.3139977. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 168.87K.