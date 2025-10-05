Koro Go Ár (KORO)
Koro Go (KORO) valós idejű ár: $0.00036808. Az elmúlt 24 órában, a(z)KORO legalacsonyabb ára $ 0.00029086, legmagasabb ára pedig $ 0.0003836 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KORO valaha volt legmagasabb ára $ 0.00323435, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00005335 volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KORO változása a következő volt: -0.18% az elmúlt órában, +24.24% az elmúlt 24 órában, és +39.21% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
A(z) Koro Go jelenlegi piaci plafonja $ 36.80K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) KORO keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 36.80K.
A(z) Koro GoUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Koro Go USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0002000723.
A(z) Koro Go USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0012368133.
A(z) Koro Go USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.0002438200302787157.
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ 0
|+24.24%
|30 nap
|$ +0.0002000723
|+54.36%
|60 nap
|$ +0.0012368133
|+336.02%
|90 nap
|$ +0.0002438200302787157
|+196.22%
KORO Go Yakusugi Sou is a key foundation female in the modern Shiba Inu lineage. As the mother of Aka Go Yakusugi Sou and mate of Ishi Go Yakusugi Sou, her bloodline helped define the breed’s ideal traits—strong structure, red coat, and balanced temperament. Her influence is documented in trusted pedigrees, including ShibaPedigree.com, where she is listed as a core ancestor. Through her descendants, KORO is remembered as the matriarch—a true Eve of the Shibas
