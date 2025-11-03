kook (KOOK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00001751 24h alacsony $ 0.00001808 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00018192 Legalacsonyabb ár $ 0.00001745 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) +2.18% Árváltozás (7D) -17.47%

kook (KOOK) valós idejű ár: $0.00001795. Az elmúlt 24 órában, a(z)KOOK legalacsonyabb ára $ 0.00001751, legmagasabb ára pedig $ 0.00001808 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KOOK valaha volt legmagasabb ára $ 0.00018192, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00001745 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KOOK változása a következő volt: -- az elmúlt órában, +2.18% az elmúlt 24 órában, és -17.47% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

kook (KOOK) piaci információk

Piaci érték $ 17.95K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 17.95K Forgalomban lévő készlet 999.96M Teljes tokenszám 999,956,507.0

A(z) kook jelenlegi piaci plafonja $ 17.95K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) KOOK keringésben lévő tokenszáma 999.96M, és a teljes tokenszám 999956507.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 17.95K.