KONA (KONA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: 24h alacsony $ 35.93 24h magas $ 37.15 Minden idők csúcspontja $ 109.49 Legalacsonyabb ár $ 29.89 Árváltozás (1H) -1.48% Árváltozás (1D) -2.58% Árváltozás (7D) -17.39%

KONA (KONA) valós idejű ár: $35.94. Az elmúlt 24 órában, a(z)KONA legalacsonyabb ára $ 35.93, legmagasabb ára pedig $ 37.15 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KONA valaha volt legmagasabb ára $ 109.49, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 29.89 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KONA változása a következő volt: -1.48% az elmúlt órában, -2.58% az elmúlt 24 órában, és -17.39% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

KONA (KONA) piaci információk

Piaci érték $ 396.57K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 396.57K Forgalomban lévő készlet 11.03K Teljes tokenszám 11,034.73930441548

A(z) KONA jelenlegi piaci plafonja $ 396.57K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) KONA keringésben lévő tokenszáma 11.03K, és a teljes tokenszám 11034.73930441548. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 396.57K.