KOMPETE (KOMPETE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) KOMPETE (KOMPETE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

KOMPETE (KOMPETE) tokennel kapcsolatos információk KOMPETE is the ultimate online gaming metaverse platform, featuring popular games such as Battle Royale, Kart Race, Social Deduction, Basketball, and more coming soon! Powered by the KOMPETE Token, our ecosystem is revolutionizing the Play-to-Earn model, offering unmatched freedom and value for players. For the first time ever, players can own their items onchain, trade freely, and earn in a seamless experience. Our mission is simple: to bridge the gap between crypto and gaming by onboarding the mass market. KOMPETE is currently in early access, which means you're early! Hivatalos webhely: https://kompete.game/ Fehér könyv: https://modernize-games.gitbook.io/kompete-token-whitepaper/ Vásárolj most KOMPETE tokent!

KOMPETE (KOMPETE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) KOMPETE (KOMPETE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.37M $ 2.37M $ 2.37M Teljes tokenszám: $ 850.52M $ 850.52M $ 850.52M Keringésben lévő tokenszám: $ 676.14M $ 676.14M $ 676.14M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.98M $ 2.98M $ 2.98M Minden idők csúcspontja: $ 0.054923 $ 0.054923 $ 0.054923 Minden idők mélypontja: $ 0.00090956 $ 0.00090956 $ 0.00090956 Jelenlegi ár: $ 0.00350003 $ 0.00350003 $ 0.00350003 További tudnivalók a(z) KOMPETE (KOMPETE) áráról

KOMPETE (KOMPETE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) KOMPETE (KOMPETE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó KOMPETE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező KOMPETE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) KOMPETE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KOMPETE token élő árfolyamát!

KOMPETE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) KOMPETE kapcsán? KOMPETE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) KOMPETE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

