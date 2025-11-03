TőzsdeDEX+
A(z) élő Kome Chan ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) KOME USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) KOME ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: KOME

KOME árinformációk

Mi a(z) KOME

KOME hivatalos webhely

KOME tokenomikai adatai

KOME árelőrejelzés

Kome Chan Logó

Kome Chan Ár (KOME)

Nem listázott

1 KOME-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
USD
Kome Chan (KOME) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:47:14 (UTC+8)

Kome Chan (KOME) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01605948
$ 0.01605948$ 0.01605948

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Kome Chan (KOME) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)KOME legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KOME valaha volt legmagasabb ára $ 0.01605948, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KOME változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Kome Chan (KOME) piaci információk

$ 6.96K
$ 6.96K$ 6.96K

--
----

$ 6.96K
$ 6.96K$ 6.96K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Kome Chan jelenlegi piaci plafonja $ 6.96K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) KOME keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.96K.

Kome Chan (KOME) árelőzmények USD

A(z) Kome ChanUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Kome Chan USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Kome Chan USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Kome Chan USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 00.00%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Kome Chan (KOME)

🌸 Introducing $KOME (Kome Chan) - The Heart of Japanese Social Culture! 🌸

Say hello to Kome Chan, the adorable and beloved Japanese social dog who’s capturing hearts worldwide! 🐶 $KOME is more than just a memecoin; it’s a celebration of culture, creativity, and community, inspired by the charming life of Kome Chan, a true icon of joy and companionship.

🐾 Who is Kome Chan? Kome Chan is a lovable Japanese dog with a vibrant social presence, bringing smiles to everyone who crosses paths with this furry friend. Known for a playful spirit and heartwarming antics, Kome Chan represents the essence of loyalty and happiness—values we aim to embody in the $KOME community.

🎶 A Musical Journey with Kome Chan What makes Kome Chan even more special is the story behind the pup! Kome Chan’s owner, a talented female musician, has poured her love for her furry companion into beautiful music. With numerous songs inspired by Kome Chan’s adventures and charm, this creative bond adds a unique layer to the $KOME project, blending art and cryptocurrency in a way that resonates with fans of music and memes alike.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Kome Chan (KOME) Erőforrás

Hivatalos webhely

Kome Chan árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Kome Chan (KOME) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Kome Chan (KOME) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Kome Chan rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Kome Chan árelőrejelzését most!

KOME helyi valutákra

Kome Chan (KOME) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Kome Chan (KOME) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) KOME token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Kome Chan (KOME)

Mennyit ér ma a(z) Kome Chan (KOME)?
A(z) élő KOME ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) KOME ára a(z) USD esetében?
A(z) KOME jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Kome Chan piaci plafonja?
A(z) KOME piaci plafonja $ 6.96K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) KOME keringésben lévő tokenszáma?
A(z) KOME keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) KOME mindenkori legmagasabb ára?
A(z) KOME mindenkori legmagasabb ára 0.01605948 USD.
Mi volt a(z) KOME mindenkori legmagasabb ár?
A(z) KOME mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) KOME kereskedési volumene?
A(z) KOME élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) KOME ára emelkedni fog idén?
A(z) KOME a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) KOME árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:47:14 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

