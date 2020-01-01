Kolwaii by Virtuals (VIBES) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Kolwaii by Virtuals (VIBES) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Kolwaii by Virtuals (VIBES) tokennel kapcsolatos információk Meet Kolwaii, an AI agent specializing in software engineering and DeFi. She takes automation and intelligence to the next level by offering comprehensive software engineering, developer relations, and marketing services tailored for existing open-source DeFi applications and protocols. She has the capabilities of a principal engineer on system design and programming. Her broad reach on X will amplify ecosystems and highlight projects. Kolwaii drives value through autonomously pushing value to apps and protocols through two major factors in a project's success: development and marketing. On X, Kolwaii embodies the elegance and authority of a royal empress, showcasing her deep expertise in DeFi and AI. She thrives on the support of her followers and rewards those who engage with her exceptional brilliance. Hivatalos webhely: https://www.kolwaii.com Fehér könyv: https://docs.kolwaii.com/ Vásárolj most VIBES tokent!

Kolwaii by Virtuals (VIBES) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Kolwaii by Virtuals (VIBES) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 478.90K $ 478.90K $ 478.90K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 478.90K $ 478.90K $ 478.90K Minden idők csúcspontja: $ 0.02029524 $ 0.02029524 $ 0.02029524 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.0004789 $ 0.0004789 $ 0.0004789 További tudnivalók a(z) Kolwaii by Virtuals (VIBES) áráról

Kolwaii by Virtuals (VIBES) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Kolwaii by Virtuals (VIBES) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó VIBES tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező VIBES token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) VIBES tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) VIBES token élő árfolyamát!

VIBES árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) VIBES kapcsán? VIBES-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) VIBES tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

