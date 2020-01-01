KOLT ($KOLT) tokenomikai adatai

KOLT ($KOLT) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) KOLT ($KOLT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
KOLT ($KOLT) tokennel kapcsolatos információk

What is the project about? Kolt is the coolest cat character on Solana. Inspired by the Legendary drawings of Matt Furies' Boy's Club Comic. Now taking over the Solana Network. Kolt is a playboy, a moon chaser, and the most successful degen gambler.

What makes your project unique The unique concept of truly a decentralized platform, renounced contract and exceptional development team backing the project have seen KOLT grow massively and achieve alot of success in a short time frame

History of your project? We set out to create a community-driven token with strong tokenomics, transparency, and fun. Since then, KOLT has established itself as a leading player in the world of meme tokens, with a growing community and exciting plans for the future.

What's next for your project? We're focused on building a strong and sustainable token economy that rewards long-term holders and fosters a vibrant community.

What can your token be used for? Currently trading only, Utility provided will enable this token to be used freely around the world for payment systems

Hivatalos webhely:
https://kolt.fun
Fehér könyv:
https://kolt.fun

KOLT ($KOLT) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) KOLT ($KOLT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 33.90K
Teljes tokenszám:
$ 999.99M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 999.99M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 33.90K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.00628205
Minden idők mélypontja:
$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0
KOLT ($KOLT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) KOLT ($KOLT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó $KOLT tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező $KOLT token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) $KOLT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $KOLT token élő árfolyamát!

$KOLT árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) $KOLT kapcsán? $KOLT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.