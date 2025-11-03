kolscan (KOLSCAN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00043058 $ 0.00043058 $ 0.00043058 24h alacsony $ 0.00046436 $ 0.00046436 $ 0.00046436 24h magas 24h alacsony $ 0.00043058$ 0.00043058 $ 0.00043058 24h magas $ 0.00046436$ 0.00046436 $ 0.00046436 Minden idők csúcspontja $ 0.0057757$ 0.0057757 $ 0.0057757 Legalacsonyabb ár $ 0.00040873$ 0.00040873 $ 0.00040873 Árváltozás (1H) -1.84% Árváltozás (1D) -5.57% Árváltozás (7D) -25.27% Árváltozás (7D) -25.27%

kolscan (KOLSCAN) valós idejű ár: $0.00043172. Az elmúlt 24 órában, a(z)KOLSCAN legalacsonyabb ára $ 0.00043058, legmagasabb ára pedig $ 0.00046436 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KOLSCAN valaha volt legmagasabb ára $ 0.0057757, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00040873 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KOLSCAN változása a következő volt: -1.84% az elmúlt órában, -5.57% az elmúlt 24 órában, és -25.27% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

kolscan (KOLSCAN) piaci információk

Piaci érték $ 415.63K$ 415.63K $ 415.63K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 415.63K$ 415.63K $ 415.63K Forgalomban lévő készlet 965.28M 965.28M 965.28M Teljes tokenszám 965,281,862.03343 965,281,862.03343 965,281,862.03343

A(z) kolscan jelenlegi piaci plafonja $ 415.63K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) KOLSCAN keringésben lévő tokenszáma 965.28M, és a teljes tokenszám 965281862.03343. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 415.63K.