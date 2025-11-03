TőzsdeDEX+
A(z) élő KOLS ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) KOLS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) KOLS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: KOLS

KOLS árinformációk

Mi a(z) KOLS

KOLS hivatalos webhely

KOLS tokenomikai adatai

KOLS árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

KOLS Logó

KOLS Ár (KOLS)

Nem listázott

1 KOLS-USD élő ár:

$0.00022512
$0.00022512$0.00022512
-0.40%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
KOLS (KOLS) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:46:18 (UTC+8)

KOLS (KOLS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.41%

-20.85%

-20.85%

KOLS (KOLS) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)KOLS legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KOLS valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KOLS változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -0.41% az elmúlt 24 órában, és -20.85% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

KOLS (KOLS) piaci információk

$ 225.11K
$ 225.11K$ 225.11K

--
----

$ 225.11K
$ 225.11K$ 225.11K

999.99M
999.99M 999.99M

999,990,672.245735
999,990,672.245735 999,990,672.245735

A(z) KOLS jelenlegi piaci plafonja $ 225.11K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) KOLS keringésben lévő tokenszáma 999.99M, és a teljes tokenszám 999990672.245735. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 225.11K.

KOLS (KOLS) árelőzmények USD

A(z) KOLSUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) KOLS USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) KOLS USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) KOLS USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-0.41%
30 nap$ 0-40.70%
60 nap$ 0-47.76%
90 nap$ 0--

Mi a(z) KOLS (KOLS)

KOLS is the first SaaS platform built on the BONK ecosystem, delivering the most advanced token intelligence tools on Solana. It tracks top Key Opinion Leaders (KOLs) in real time, showing what they are buying, selling, and holding, along with performance metrics like PNL and ROI. KOLS also introduces BATTLE, the first real-time launchpad performance tracker, ranking platforms over different timeframes. Combined with in-depth analytics through INTEL, KOLS gives traders and investors an all-in-one hub for actionable insights and data-driven decisions.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

KOLS (KOLS) Erőforrás

Hivatalos webhely

KOLS árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) KOLS (KOLS) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) KOLS (KOLS) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) KOLS rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) KOLS árelőrejelzését most!

KOLS helyi valutákra

KOLS (KOLS) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) KOLS (KOLS) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) KOLS token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: KOLS (KOLS)

Mennyit ér ma a(z) KOLS (KOLS)?
A(z) élő KOLS ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) KOLS ára a(z) USD esetében?
A(z) KOLS jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) KOLS piaci plafonja?
A(z) KOLS piaci plafonja $ 225.11K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) KOLS keringésben lévő tokenszáma?
A(z) KOLS keringésben lévő tokenszáma 999.99M USD.
Mi volt a(z) KOLS mindenkori legmagasabb ára?
A(z) KOLS mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) KOLS mindenkori legmagasabb ár?
A(z) KOLS mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) KOLS kereskedési volumene?
A(z) KOLS élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) KOLS ára emelkedni fog idén?
A(z) KOLS a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) KOLS árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:46:18 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

