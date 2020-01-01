Koku The Shikoku ($KOKU) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Koku The Shikoku ($KOKU) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Koku The Shikoku ($KOKU) tokennel kapcsolatos információk Koku the Shikoku is a meme coin. He is from the Edo Era and is a valiant member of the Ronin Network. His gambling spirit defines his digital existence. Koku's day begins with a big bowl of Udon noodles, followed by games like Hanafuda or Menko, but Cho-Han is his favourite, as he loves rolling the dice! Koku is the true symbol of Gamba and has his sights on being the number dog on Ronin Network. Hivatalos webhely: https://kokutheshikoku.com/ Vásárolj most $KOKU tokent!

Koku The Shikoku ($KOKU) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Koku The Shikoku ($KOKU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 120.47K $ 120.47K $ 120.47K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 120.47K $ 120.47K $ 120.47K Minden idők csúcspontja: $ 0.0114239 $ 0.0114239 $ 0.0114239 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00012062 $ 0.00012062 $ 0.00012062 További tudnivalók a(z) Koku The Shikoku ($KOKU) áráról

Koku The Shikoku ($KOKU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Koku The Shikoku ($KOKU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó $KOKU tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező $KOKU token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) $KOKU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $KOKU token élő árfolyamát!

