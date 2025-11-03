TőzsdeDEX+
A(z) élő Kobe the Shiba Inu ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) KOBE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) KOBE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Kobe the Shiba Inu ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) KOBE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) KOBE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: KOBE

KOBE árinformációk

Mi a(z) KOBE

KOBE hivatalos webhely

KOBE tokenomikai adatai

KOBE árelőrejelzés

Kobe the Shiba Inu Logó

Kobe the Shiba Inu Ár (KOBE)

Nem listázott

1 KOBE-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Kobe the Shiba Inu (KOBE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:46:58 (UTC+8)

Kobe the Shiba Inu (KOBE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.206835
$ 0.206835$ 0.206835

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Kobe the Shiba Inu (KOBE) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)KOBE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KOBE valaha volt legmagasabb ára $ 0.206835, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KOBE változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Kobe the Shiba Inu (KOBE) piaci információk

$ 6.64K
$ 6.64K$ 6.64K

--
----

$ 6.64K
$ 6.64K$ 6.64K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) Kobe the Shiba Inu jelenlegi piaci plafonja $ 6.64K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) KOBE keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.64K.

Kobe the Shiba Inu (KOBE) árelőzmények USD

A(z) Kobe the Shiba InuUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Kobe the Shiba Inu USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Kobe the Shiba Inu USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Kobe the Shiba Inu USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0+11.92%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Kobe the Shiba Inu (KOBE)

The Kobe Inu ($KOBE) project is a heartfelt, community-driven meme token inspired by the resilient spirit of two Shiba Inu dogs named Kobe, both rescued and championed by DC Shiba Inu Rescue (DC SIR). Drawing from their real-life stories of abandonment, fear, and triumphant adaptation, $KOBE embodies themes of second chances, loyalty, and the unbreakable bond between humans and pups. As an Ethereum-based ERC-20 token, it blends viral meme culture with genuine philanthropy—think Dogecoin's fun vibes meets a purpose-driven narrative. The project aims to build a global pack of holders who rally around animal welfare, particularly for senior Shiba Inus, while fostering a playful ecosystem where memes, art, and stories celebrate canine resilience. At its core, $KOBE isn't just a token; it's a digital tail-wag for overlooked underdogs, turning heartbreak into hope one transaction at a time. (248 characters)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Kobe the Shiba Inu (KOBE) Erőforrás

Hivatalos webhely

Kobe the Shiba Inu árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Kobe the Shiba Inu (KOBE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Kobe the Shiba Inu (KOBE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Kobe the Shiba Inu rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Kobe the Shiba Inu árelőrejelzését most!

KOBE helyi valutákra

Kobe the Shiba Inu (KOBE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Kobe the Shiba Inu (KOBE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) KOBE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Kobe the Shiba Inu (KOBE)

Mennyit ér ma a(z) Kobe the Shiba Inu (KOBE)?
A(z) élő KOBE ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) KOBE ára a(z) USD esetében?
A(z) KOBE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Kobe the Shiba Inu piaci plafonja?
A(z) KOBE piaci plafonja $ 6.64K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) KOBE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) KOBE keringésben lévő tokenszáma 100.00M USD.
Mi volt a(z) KOBE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) KOBE mindenkori legmagasabb ára 0.206835 USD.
Mi volt a(z) KOBE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) KOBE mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) KOBE kereskedési volumene?
A(z) KOBE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) KOBE ára emelkedni fog idén?
A(z) KOBE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) KOBE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:46:58 (UTC+8)

Kobe the Shiba Inu (KOBE) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

