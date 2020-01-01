KOBAN (KOBAN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) KOBAN (KOBAN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

KOBAN (KOBAN) tokennel kapcsolatos információk What is KOBAN? KOBAN ($KOBAN) is a utility token legally issued by WAGMI, designed for use within the Lucky Kat gaming ecosystem and the Takibi Protocol – a full-stack Web3 gaming infrastructure designed to simplify blockchain integration for game developers. KOBAN is used for in-game transactions, staking, cross-game asset transfers, and rewards across multiple titles developed by Lucky Kat Studios, such as Panzerdogs and Cosmocadia. The token also supports functionality across games built on the Takibi Protocol, a developer-friendly platform that allows seamless onboarding of Web2 games into Web3 environments. With support for NFTs, dynamic game assets, and a multi-chain roadmap, KOBAN aims to create a shared token economy for blockchain-based games. Hivatalos webhely: https://koban.world/ Vásárolj most KOBAN tokent!

KOBAN (KOBAN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) KOBAN (KOBAN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M Teljes tokenszám: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Keringésben lévő tokenszám: $ 664.19M $ 664.19M $ 664.19M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.81M $ 4.81M $ 4.81M Minden idők csúcspontja: $ 0.02602948 $ 0.02602948 $ 0.02602948 Minden idők mélypontja: $ 0.00156869 $ 0.00156869 $ 0.00156869 Jelenlegi ár: $ 0.00192451 $ 0.00192451 $ 0.00192451 További tudnivalók a(z) KOBAN (KOBAN) áráról

KOBAN (KOBAN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) KOBAN (KOBAN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó KOBAN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező KOBAN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) KOBAN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KOBAN token élő árfolyamát!

KOBAN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) KOBAN kapcsán? KOBAN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) KOBAN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

