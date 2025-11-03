Kled AI (KLED) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.03177166 $ 0.03177166 $ 0.03177166 24h alacsony $ 0.03770962 $ 0.03770962 $ 0.03770962 24h magas 24h alacsony $ 0.03177166$ 0.03177166 $ 0.03177166 24h magas $ 0.03770962$ 0.03770962 $ 0.03770962 Minden idők csúcspontja $ 0.055581$ 0.055581 $ 0.055581 Legalacsonyabb ár $ 0.00180339$ 0.00180339 $ 0.00180339 Árváltozás (1H) -5.76% Árváltozás (1D) -14.48% Árváltozás (7D) -24.12% Árváltozás (7D) -24.12%

Kled AI (KLED) valós idejű ár: $0.03182317. Az elmúlt 24 órában, a(z)KLED legalacsonyabb ára $ 0.03177166, legmagasabb ára pedig $ 0.03770962 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KLED valaha volt legmagasabb ára $ 0.055581, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00180339 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KLED változása a következő volt: -5.76% az elmúlt órában, -14.48% az elmúlt 24 órában, és -24.12% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Kled AI (KLED) piaci információk

Piaci érték $ 31.84M$ 31.84M $ 31.84M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 31.84M$ 31.84M $ 31.84M Forgalomban lévő készlet 999.81M 999.81M 999.81M Teljes tokenszám 999,811,395.8265922 999,811,395.8265922 999,811,395.8265922

A(z) Kled AI jelenlegi piaci plafonja $ 31.84M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) KLED keringésben lévő tokenszáma 999.81M, és a teljes tokenszám 999811395.8265922. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 31.84M.