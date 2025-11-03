TőzsdeDEX+
A(z) élő Kled AI ár ma 0.03182317 USD. Kövesd nyomon a(z) KLED USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) KLED ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: KLED

KLED árinformációk

Mi a(z) KLED

KLED hivatalos webhely

KLED tokenomikai adatai

KLED árelőrejelzés

Kled AI Logó

Kled AI Ár (KLED)

Nem listázott

1 KLED-USD élő ár:

$0.03177166
$0.03177166
-14.60%1D
mexc
Kled AI (KLED) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:45:58 (UTC+8)

Kled AI (KLED) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.03177166
24h alacsony
$ 0.03770962
24h magas

$ 0.03177166
$ 0.03770962
$ 0.055581
$ 0.00180339
-5.76%

-14.48%

-24.12%

-24.12%

Kled AI (KLED) valós idejű ár: $0.03182317. Az elmúlt 24 órában, a(z)KLED legalacsonyabb ára $ 0.03177166, legmagasabb ára pedig $ 0.03770962 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KLED valaha volt legmagasabb ára $ 0.055581, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00180339 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KLED változása a következő volt: -5.76% az elmúlt órában, -14.48% az elmúlt 24 órában, és -24.12% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Kled AI (KLED) piaci információk

$ 31.84M
--
$ 31.84M
999.81M
999,811,395.8265922
A(z) Kled AI jelenlegi piaci plafonja $ 31.84M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) KLED keringésben lévő tokenszáma 999.81M, és a teljes tokenszám 999811395.8265922. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 31.84M.

Kled AI (KLED) árelőzmények USD

A(z) Kled AIUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.00539189877916937.
A(z) Kled AI USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0092842825.
A(z) Kled AI USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0522624092.
A(z) Kled AI USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.022438804710041493.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00539189877916937-14.48%
30 nap$ -0.0092842825-29.17%
60 nap$ +0.0522624092+164.23%
90 nap$ +0.022438804710041493+239.11%

Mi a(z) Kled AI (KLED)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Kled AI (KLED) Erőforrás

Hivatalos webhely

Kled AI árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Kled AI (KLED) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Kled AI (KLED) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Kled AI rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Kled AI árelőrejelzését most!

KLED helyi valutákra

Kled AI (KLED) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Kled AI (KLED) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) KLED token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Kled AI (KLED)

Mennyit ér ma a(z) Kled AI (KLED)?
A(z) élő KLED ár a(z) USD esetében 0.03182317 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) KLED ára a(z) USD esetében?
A(z) KLED jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.03182317. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Kled AI piaci plafonja?
A(z) KLED piaci plafonja $ 31.84M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) KLED keringésben lévő tokenszáma?
A(z) KLED keringésben lévő tokenszáma 999.81M USD.
Mi volt a(z) KLED mindenkori legmagasabb ára?
A(z) KLED mindenkori legmagasabb ára 0.055581 USD.
Mi volt a(z) KLED mindenkori legmagasabb ár?
A(z) KLED mindenkori legalacsonyabb ára 0.00180339 USD.
Mekkora a(z) KLED kereskedési volumene?
A(z) KLED élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) KLED ára emelkedni fog idén?
A(z) KLED a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) KLED árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:45:58 (UTC+8)

Kled AI (KLED) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$108,115.56

$3,741.13

$0.02329

$1.0728

$178.45

$108,115.56

$3,741.13

$178.45

$84.48

$2.4330

$0.00000

$0.00000

$0.0369

$0.05798

$0.10738

$0.000000002196

$0.02006

$0.0000481

$0.00006799

$0.0054985

