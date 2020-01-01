Klayr (KLY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Klayr (KLY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Klayr (KLY) tokennel kapcsolatos információk Despite the pivotal role of digital ownership in tomorrow's tech, we still don't see Web3 use cases in our day-to-day lives. With Klayr, that's about to change. As a Layer 1 blockchain built with rock-solid, established technology, Klayr is positioned to provide a platform where developers, creators, and a thriving community of token-holders and validators can come together. With features like a JavaScript-only SDK, sidechain interoperability, and (future) mainchain token issuance, we're making blockchain accessible to the masses. Klayr, Web3 for the new generation. Hivatalos webhely: https://klayr.xyz

Klayr (KLY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Klayr (KLY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 239.58K $ 239.58K $ 239.58K Teljes tokenszám: $ 193.33M $ 193.33M $ 193.33M Keringésben lévő tokenszám: $ 190.59M $ 190.59M $ 190.59M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 243.02K $ 243.02K $ 243.02K Minden idők csúcspontja: $ 0.121724 $ 0.121724 $ 0.121724 Minden idők mélypontja: $ 0.000337 $ 0.000337 $ 0.000337 Jelenlegi ár: $ 0.00125703 $ 0.00125703 $ 0.00125703 További tudnivalók a(z) Klayr (KLY) áráról

Klayr (KLY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Klayr (KLY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó KLY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező KLY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) KLY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KLY token élő árfolyamát!

KLY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) KLY kapcsán? KLY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) KLY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

