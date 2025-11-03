TőzsdeDEX+
A(z) élő Kitty Kult ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) KULT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) KULT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: KULT

KULT árinformációk

Mi a(z) KULT

KULT fehér könyv

KULT hivatalos webhely

KULT tokenomikai adatai

KULT árelőrejelzés

Kitty Kult Logó

Kitty Kult Ár (KULT)

Nem listázott

1 KULT-USD élő ár:

--
----
-2.70%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Kitty Kult (KULT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:45:51 (UTC+8)

Kitty Kult (KULT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.03%

-2.69%

-9.85%

-9.85%

Kitty Kult (KULT) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)KULT legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KULT valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KULT változása a következő volt: -1.03% az elmúlt órában, -2.69% az elmúlt 24 órában, és -9.85% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Kitty Kult (KULT) piaci információk

$ 195.94K
$ 195.94K$ 195.94K

--
----

$ 417.45K
$ 417.45K$ 417.45K

468.62B
468.62B 468.62B

998,429,871,400.0
998,429,871,400.0 998,429,871,400.0

A(z) Kitty Kult jelenlegi piaci plafonja $ 195.94K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) KULT keringésben lévő tokenszáma 468.62B, és a teljes tokenszám 998429871400.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 417.45K.

Kitty Kult (KULT) árelőzmények USD

A(z) Kitty KultUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Kitty Kult USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Kitty Kult USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Kitty Kult USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-2.69%
30 nap$ 0-20.24%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Kitty Kult (KULT)

Ж - also known as the Kitty Kult - is a decentralized, community-driven, and community-owned art project. It focuses on meme, cat, and crypto cultures. It uses AI support. The project is powered by the $KULT token, and is governed by $KULT holders.

Ж is building Mewtopia, a fictional universe inspired by cats, memes and crypto. Kult plays a central role as the chaotic good leader of the Kitty Kult.

Mewtopia uses community applications, including Kultify and Kultify AI. Kultify is an X monitoring tool. It tracks and rewards community engagement, such as posting or reposting about the project. Kultify AI is a generative AI Telegram app (that could also work on web and Discord), that generates image content featuring the Kult character in the Mewtopia world.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Kitty Kult (KULT) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Kitty Kult árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Kitty Kult (KULT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Kitty Kult (KULT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Kitty Kult rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Kitty Kult árelőrejelzését most!

KULT helyi valutákra

Kitty Kult (KULT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Kitty Kult (KULT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) KULT token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Kitty Kult (KULT)

Mennyit ér ma a(z) Kitty Kult (KULT)?
A(z) élő KULT ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) KULT ára a(z) USD esetében?
A(z) KULT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Kitty Kult piaci plafonja?
A(z) KULT piaci plafonja $ 195.94K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) KULT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) KULT keringésben lévő tokenszáma 468.62B USD.
Mi volt a(z) KULT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) KULT mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) KULT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) KULT mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) KULT kereskedési volumene?
A(z) KULT élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) KULT ára emelkedni fog idén?
A(z) KULT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) KULT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:45:51 (UTC+8)

Kitty Kult (KULT) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

