Kittenswap (KITTEN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00344084 $ 0.00344084 $ 0.00344084 24h alacsony $ 0.00394318 $ 0.00394318 $ 0.00394318 24h magas 24h alacsony $ 0.00344084$ 0.00344084 $ 0.00344084 24h magas $ 0.00394318$ 0.00394318 $ 0.00394318 Minden idők csúcspontja $ 0.03928409$ 0.03928409 $ 0.03928409 Legalacsonyabb ár $ 0.00194408$ 0.00194408 $ 0.00194408 Árváltozás (1H) -6.79% Árváltozás (1D) -8.13% Árváltozás (7D) -13.93% Árváltozás (7D) -13.93%

Kittenswap (KITTEN) valós idejű ár: $0.00350764. Az elmúlt 24 órában, a(z)KITTEN legalacsonyabb ára $ 0.00344084, legmagasabb ára pedig $ 0.00394318 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KITTEN valaha volt legmagasabb ára $ 0.03928409, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00194408 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KITTEN változása a következő volt: -6.79% az elmúlt órában, -8.13% az elmúlt 24 órában, és -13.93% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Kittenswap (KITTEN) piaci információk

Piaci érték $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 4.44M$ 4.44M $ 4.44M Forgalomban lévő készlet 320.48M 320.48M 320.48M Teljes tokenszám 1,266,405,754.318508 1,266,405,754.318508 1,266,405,754.318508

A(z) Kittenswap jelenlegi piaci plafonja $ 1.12M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) KITTEN keringésben lévő tokenszáma 320.48M, és a teljes tokenszám 1266405754.318508. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 4.44M.