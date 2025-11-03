TőzsdeDEX+
A(z) élő Kittenswap ár ma 0.00350764 USD. Kövesd nyomon a(z) KITTEN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) KITTEN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: KITTEN

KITTEN árinformációk

Mi a(z) KITTEN

KITTEN fehér könyv

KITTEN hivatalos webhely

KITTEN tokenomikai adatai

KITTEN árelőrejelzés

Kittenswap Logó

Kittenswap Ár (KITTEN)

Nem listázott

1 KITTEN-USD élő ár:

$0.00368394
-3.50%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Kittenswap (KITTEN) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:45:44 (UTC+8)

Kittenswap (KITTEN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00344084
24h alacsony
$ 0.00394318
24h magas

$ 0.00344084
$ 0.00394318
$ 0.03928409
$ 0.00194408
-6.79%

-8.13%

-13.93%

-13.93%

Kittenswap (KITTEN) valós idejű ár: $0.00350764. Az elmúlt 24 órában, a(z)KITTEN legalacsonyabb ára $ 0.00344084, legmagasabb ára pedig $ 0.00394318 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KITTEN valaha volt legmagasabb ára $ 0.03928409, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00194408 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KITTEN változása a következő volt: -6.79% az elmúlt órában, -8.13% az elmúlt 24 órában, és -13.93% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Kittenswap (KITTEN) piaci információk

$ 1.12M
--
$ 4.44M
320.48M
1,266,405,754.318508
A(z) Kittenswap jelenlegi piaci plafonja $ 1.12M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) KITTEN keringésben lévő tokenszáma 320.48M, és a teljes tokenszám 1266405754.318508. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 4.44M.

Kittenswap (KITTEN) árelőzmények USD

A(z) KittenswapUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.00031042853760557.
A(z) Kittenswap USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0004836954.
A(z) Kittenswap USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0024791034.
A(z) Kittenswap USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.015823993069485727.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00031042853760557-8.13%
30 nap$ -0.0004836954-13.78%
60 nap$ -0.0024791034-70.67%
90 nap$ -0.015823993069485727-81.85%

Mi a(z) Kittenswap (KITTEN)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Kittenswap (KITTEN) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Kittenswap árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Kittenswap (KITTEN) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Kittenswap (KITTEN) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Kittenswap rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Kittenswap árelőrejelzését most!

KITTEN helyi valutákra

Kittenswap (KITTEN) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Kittenswap (KITTEN) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) KITTEN token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Kittenswap (KITTEN)

Mennyit ér ma a(z) Kittenswap (KITTEN)?
A(z) élő KITTEN ár a(z) USD esetében 0.00350764 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) KITTEN ára a(z) USD esetében?
A(z) KITTEN jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00350764. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Kittenswap piaci plafonja?
A(z) KITTEN piaci plafonja $ 1.12M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) KITTEN keringésben lévő tokenszáma?
A(z) KITTEN keringésben lévő tokenszáma 320.48M USD.
Mi volt a(z) KITTEN mindenkori legmagasabb ára?
A(z) KITTEN mindenkori legmagasabb ára 0.03928409 USD.
Mi volt a(z) KITTEN mindenkori legmagasabb ár?
A(z) KITTEN mindenkori legalacsonyabb ára 0.00194408 USD.
Mekkora a(z) KITTEN kereskedési volumene?
A(z) KITTEN élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) KITTEN ára emelkedni fog idén?
A(z) KITTEN a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) KITTEN árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Kittenswap (KITTEN) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

