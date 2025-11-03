TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő KittehCoin ár ma 0.00083673 USD. Kövesd nyomon a(z) MEOW USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MEOW ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő KittehCoin ár ma 0.00083673 USD. Kövesd nyomon a(z) MEOW USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MEOW ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MEOW

MEOW árinformációk

Mi a(z) MEOW

MEOW hivatalos webhely

MEOW tokenomikai adatai

MEOW árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

KittehCoin Logó

KittehCoin Ár (MEOW)

Nem listázott

1 MEOW-USD élő ár:

$0.00083062
$0.00083062$0.00083062
-17.50%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
KittehCoin (MEOW) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:45:38 (UTC+8)

KittehCoin (MEOW) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00083428
$ 0.00083428$ 0.00083428
24h alacsony
$ 0.00104434
$ 0.00104434$ 0.00104434
24h magas

$ 0.00083428
$ 0.00083428$ 0.00083428

$ 0.00104434
$ 0.00104434$ 0.00104434

$ 0.00439965
$ 0.00439965$ 0.00439965

$ 0.00072134
$ 0.00072134$ 0.00072134

-2.89%

-16.91%

-38.45%

-38.45%

KittehCoin (MEOW) valós idejű ár: $0.00083673. Az elmúlt 24 órában, a(z)MEOW legalacsonyabb ára $ 0.00083428, legmagasabb ára pedig $ 0.00104434 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MEOW valaha volt legmagasabb ára $ 0.00439965, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00072134 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MEOW változása a következő volt: -2.89% az elmúlt órában, -16.91% az elmúlt 24 órában, és -38.45% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

KittehCoin (MEOW) piaci információk

$ 832.55K
$ 832.55K$ 832.55K

--
----

$ 832.55K
$ 832.55K$ 832.55K

997.93M
997.93M 997.93M

997,925,587.199219
997,925,587.199219 997,925,587.199219

A(z) KittehCoin jelenlegi piaci plafonja $ 832.55K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MEOW keringésben lévő tokenszáma 997.93M, és a teljes tokenszám 997925587.199219. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 832.55K.

KittehCoin (MEOW) árelőzmények USD

A(z) KittehCoinUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000170297617728416.
A(z) KittehCoin USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0006149281.
A(z) KittehCoin USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0002498591.
A(z) KittehCoin USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000170297617728416-16.91%
30 nap$ -0.0006149281-73.49%
60 nap$ -0.0002498591-29.86%
90 nap$ 0--

Mi a(z) KittehCoin (MEOW)

Originally born on the BitcoinTalk forum over 11 years ago, KittehCoin is one of the earliest memecoins in crypto history. In the same spirit as legendary typos like HODL (a drunken misspelling of “hold”) and DOGE (a playful misspelling of “dog” popularized on Reddit), Kitteh was part of the chaotic, fun, and pioneering culture that defined early crypto.

We’ve secured the original domain from the BitcoinTalk era: 🔗 https://kittehcoinpool.com/

it’s time for Kitteh to shine.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

KittehCoin (MEOW) Erőforrás

Hivatalos webhely

KittehCoin árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) KittehCoin (MEOW) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) KittehCoin (MEOW) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) KittehCoin rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) KittehCoin árelőrejelzését most!

MEOW helyi valutákra

KittehCoin (MEOW) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) KittehCoin (MEOW) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MEOW token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: KittehCoin (MEOW)

Mennyit ér ma a(z) KittehCoin (MEOW)?
A(z) élő MEOW ár a(z) USD esetében 0.00083673 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MEOW ára a(z) USD esetében?
A(z) MEOW jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00083673. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) KittehCoin piaci plafonja?
A(z) MEOW piaci plafonja $ 832.55K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MEOW keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MEOW keringésben lévő tokenszáma 997.93M USD.
Mi volt a(z) MEOW mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MEOW mindenkori legmagasabb ára 0.00439965 USD.
Mi volt a(z) MEOW mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MEOW mindenkori legalacsonyabb ára 0.00072134 USD.
Mekkora a(z) MEOW kereskedési volumene?
A(z) MEOW élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MEOW ára emelkedni fog idén?
A(z) MEOW a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MEOW árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:45:38 (UTC+8)

KittehCoin (MEOW) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,165.63
$108,165.63$108,165.63

-1.76%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,741.66
$3,741.66$3,741.66

-2.89%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02330
$0.02330$0.02330

-11.44%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0736
$1.0736$1.0736

-14.92%

Solana Logó

Solana

SOL

$178.67
$178.67$178.67

-2.78%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,165.63
$108,165.63$108,165.63

-1.76%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,741.66
$3,741.66$3,741.66

-2.89%

Solana Logó

Solana

SOL

$178.67
$178.67$178.67

-2.78%

DASH Logó

DASH

DASH

$84.80
$84.80$84.80

-4.28%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4333
$2.4333$2.4333

-2.66%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0369
$0.0369$0.0369

-26.20%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05797
$0.05797$0.05797

+189.85%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10571
$0.10571$0.10571

+27.96%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002270
$0.000000002270$0.000000002270

+421.83%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02006
$0.02006$0.02006

+150.75%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000481
$0.0000481$0.0000481

+90.87%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006843
$0.00006843$0.00006843

+86.91%

FYNOR Logó

FYNOR

FYNOR

$0.0054985
$0.0054985$0.0054985

+30.80%