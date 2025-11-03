KittehCoin (MEOW) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00083428 $ 0.00083428 $ 0.00083428 24h alacsony $ 0.00104434 $ 0.00104434 $ 0.00104434 24h magas 24h alacsony $ 0.00083428$ 0.00083428 $ 0.00083428 24h magas $ 0.00104434$ 0.00104434 $ 0.00104434 Minden idők csúcspontja $ 0.00439965$ 0.00439965 $ 0.00439965 Legalacsonyabb ár $ 0.00072134$ 0.00072134 $ 0.00072134 Árváltozás (1H) -2.89% Árváltozás (1D) -16.91% Árváltozás (7D) -38.45% Árváltozás (7D) -38.45%

KittehCoin (MEOW) valós idejű ár: $0.00083673. Az elmúlt 24 órában, a(z)MEOW legalacsonyabb ára $ 0.00083428, legmagasabb ára pedig $ 0.00104434 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MEOW valaha volt legmagasabb ára $ 0.00439965, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00072134 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MEOW változása a következő volt: -2.89% az elmúlt órában, -16.91% az elmúlt 24 órában, és -38.45% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

KittehCoin (MEOW) piaci információk

Piaci érték $ 832.55K$ 832.55K $ 832.55K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 832.55K$ 832.55K $ 832.55K Forgalomban lévő készlet 997.93M 997.93M 997.93M Teljes tokenszám 997,925,587.199219 997,925,587.199219 997,925,587.199219

A(z) KittehCoin jelenlegi piaci plafonja $ 832.55K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MEOW keringésben lévő tokenszáma 997.93M, és a teljes tokenszám 997925587.199219. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 832.55K.