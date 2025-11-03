KITTEE (KTE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) -74.34% Árváltozás (7D) -74.34%

KITTEE (KTE) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)KTE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KTE valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KTE változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -74.34% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

KITTEE (KTE) piaci információk

Piaci érték $ 14.65K$ 14.65K $ 14.65K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 14.65K$ 14.65K $ 14.65K Forgalomban lévő készlet 1000.00M 1000.00M 1000.00M Teljes tokenszám 999,999,995.937352 999,999,995.937352 999,999,995.937352

A(z) KITTEE jelenlegi piaci plafonja $ 14.65K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) KTE keringésben lévő tokenszáma 1000.00M, és a teljes tokenszám 999999995.937352. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 14.65K.