A(z) élő KITTEE ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) KTE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) KTE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: KTE

KTE árinformációk

Mi a(z) KTE

KTE fehér könyv

KTE hivatalos webhely

KTE tokenomikai adatai

KTE árelőrejelzés

KITTEE Logó

KITTEE Ár (KTE)

Nem listázott

1 KTE-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
KITTEE (KTE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:45:31 (UTC+8)

KITTEE (KTE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-74.34%

-74.34%

KITTEE (KTE) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)KTE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KTE valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KTE változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -74.34% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

KITTEE (KTE) piaci információk

$ 14.65K
$ 14.65K$ 14.65K

--
----

$ 14.65K
$ 14.65K$ 14.65K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,995.937352
999,999,995.937352 999,999,995.937352

A(z) KITTEE jelenlegi piaci plafonja $ 14.65K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) KTE keringésben lévő tokenszáma 1000.00M, és a teljes tokenszám 999999995.937352. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 14.65K.

KITTEE (KTE) árelőzmények USD

A(z) KITTEEUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) KITTEE USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) KITTEE USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) KITTEE USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0-81.25%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) KITTEE (KTE)

Overview of KITTEE (KTE)

KITTEE (ticker: KTE) is a community-driven meme coin built on the Solana blockchain, launched through the pump.fun platform—a popular decentralized exchange for creating and trading meme tokens. As a Solana-based project, it leverages the network's high-speed, low-cost transactions to facilitate quick and accessible trading.

The token embodies the playful spirit of internet culture, centering around a cat-themed mascot. KITTEE positions itself purely as a meme, emphasizing fun, community engagement, and cultural expression rather than any form of financial investment or security. The project explicitly disclaims any intent to function as an investment contract, highlighting its roots in decentralized, peer-to-peer digital creativity.

Origins and Background

KITTEE originated as an online meme, evolving into a tokenized asset on Solana. Its creation draws from the broader meme coin ecosystem, where humorous, viral concepts are transformed into blockchain-based tokens to foster community interaction. The project's logo and artwork were custom-designed to represent KITTEE as a fun, approachable character—a stylized cat that has become synonymous with the token. This mascot draws from popular internet cat memes, tapping into the cultural phenomenon of feline-themed content that has dominated social media for years. Unlike utility-focused cryptocurrencies, KITTEE's foundation is in entertainment and shared enthusiasm, popularized through online communities and social platforms like X (formerly Twitter).

The token was launched on pump.fun, a platform known for enabling anyone to create meme coins with a bonding curve mechanism. This setup allows the token's price to increase as more people buy in, creating a gamified launch experience. As of recent activity the project has seen moments of hype, including announcements of all-time highs and calls to action for community members to join before potential further growth.

Themes and Cultural References

At its core, KITTEE revolves around themes of fun, friendliness, and lighthearted internet culture. The cat mascot, simply named "KITTEE," symbolizes playfulness and approachability, evoking familiar cultural icons like viral cat videos, memes such as Grumpy Cat or Nyan Cat, and the broader "cat economy" in crypto. The token's branding uses "KTE" or "KITTEE" as symbols of support for these ideals, blending whimsy with decentralized principles.

Culturally, KITTEE ties into the meme economy, where digital assets represent shared jokes, identities, and communities rather than traditional value stores. It's not tied to any specific real-world events or narratives but draws from the evergreen appeal of cats in online humor. The project's artwork, including the transparent logo, features a cute, cartoonish cat design that encourages meme creation, sharing, and remixing by the community.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

KITTEE (KTE) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

KITTEE árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) KITTEE (KTE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) KITTEE (KTE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) KITTEE rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) KITTEE árelőrejelzését most!

KTE helyi valutákra

KITTEE (KTE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) KITTEE (KTE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) KTE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: KITTEE (KTE)

Mennyit ér ma a(z) KITTEE (KTE)?
A(z) élő KTE ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) KTE ára a(z) USD esetében?
A(z) KTE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) KITTEE piaci plafonja?
A(z) KTE piaci plafonja $ 14.65K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) KTE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) KTE keringésben lévő tokenszáma 1000.00M USD.
Mi volt a(z) KTE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) KTE mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) KTE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) KTE mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) KTE kereskedési volumene?
A(z) KTE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) KTE ára emelkedni fog idén?
A(z) KTE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) KTE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:45:31 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

