A(z) élő Kira AI ár ma 0.0061399 USD. Kövesd nyomon a(z) KIRA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) KIRA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: KIRA

KIRA árinformációk

Mi a(z) KIRA

KIRA fehér könyv

KIRA hivatalos webhely

KIRA tokenomikai adatai

KIRA árelőrejelzés

Kira AI Logó

Kira AI Ár (KIRA)

1 KIRA-USD élő ár:

$0.0061399
$0.0061399$0.0061399
-3.40%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
Kira AI (KIRA) Élő árdiagram
Kira AI (KIRA) árinformáció (USD)

Kira AI (KIRA) valós idejű ár: $0.0061399. Az elmúlt 24 órában, a(z)KIRA legalacsonyabb ára $ 0.0061399, legmagasabb ára pedig $ 0.00645821 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KIRA valaha volt legmagasabb ára $ 0.257228, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00555229 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KIRA változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -3.43% az elmúlt 24 órában, és +6.16% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Kira AI (KIRA) piaci információk

A(z) Kira AI jelenlegi piaci plafonja $ 6.14K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) KIRA keringésben lévő tokenszáma 1.00M, és a teljes tokenszám 1000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.14K.

Kira AI (KIRA) árelőzmények USD

A(z) Kira AIUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000218649407503443.
A(z) Kira AI USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0006908026.
A(z) Kira AI USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0008784704.
A(z) Kira AI USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000218649407503443-3.43%
30 nap$ -0.0006908026-11.25%
60 nap$ -0.0008784704-14.30%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Kira AI (KIRA)

KIRA: The Autonomous Execution Engine for Web3

Web3 isn’t just programmable anymore. It’s becoming sentient.

KIRA transforms user intent into live onchain execution. It understands prompts, routes capital, deploys contracts, manages timing, and protects trades through a unified autonomous engine built for the decentralized stack.

At its core, KIRA blends real-time market intelligence with smart automation. It validates trades before they happen, monitors gas conditions, adapts strategies mid-flow, and enables seamless execution across protocols and chains.

Autonomy isn’t coming. It’s already online

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Kira AI (KIRA) Erőforrás

Kira AI árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Kira AI (KIRA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Kira AI (KIRA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Kira AI rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Kira AI árelőrejelzését most!

KIRA helyi valutákra

Kira AI (KIRA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Kira AI (KIRA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) KIRA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Kira AI (KIRA)

Mennyit ér ma a(z) Kira AI (KIRA)?
A(z) élő KIRA ár a(z) USD esetében 0.0061399 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) KIRA ára a(z) USD esetében?
A(z) KIRA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0061399. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Kira AI piaci plafonja?
A(z) KIRA piaci plafonja $ 6.14K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) KIRA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) KIRA keringésben lévő tokenszáma 1.00M USD.
Mi volt a(z) KIRA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) KIRA mindenkori legmagasabb ára 0.257228 USD.
Mi volt a(z) KIRA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) KIRA mindenkori legalacsonyabb ára 0.00555229 USD.
Mekkora a(z) KIRA kereskedési volumene?
A(z) KIRA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) KIRA ára emelkedni fog idén?
A(z) KIRA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) KIRA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:46:41 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

