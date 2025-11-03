Kira AI (KIRA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.0061399 $ 0.0061399 $ 0.0061399 24h alacsony $ 0.00645821 $ 0.00645821 $ 0.00645821 24h magas 24h alacsony $ 0.0061399$ 0.0061399 $ 0.0061399 24h magas $ 0.00645821$ 0.00645821 $ 0.00645821 Minden idők csúcspontja $ 0.257228$ 0.257228 $ 0.257228 Legalacsonyabb ár $ 0.00555229$ 0.00555229 $ 0.00555229 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -3.43% Árváltozás (7D) +6.16% Árváltozás (7D) +6.16%

Kira AI (KIRA) valós idejű ár: $0.0061399. Az elmúlt 24 órában, a(z)KIRA legalacsonyabb ára $ 0.0061399, legmagasabb ára pedig $ 0.00645821 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KIRA valaha volt legmagasabb ára $ 0.257228, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00555229 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KIRA változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -3.43% az elmúlt 24 órában, és +6.16% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Kira AI (KIRA) piaci információk

Piaci érték $ 6.14K$ 6.14K $ 6.14K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 6.14K$ 6.14K $ 6.14K Forgalomban lévő készlet 1.00M 1.00M 1.00M Teljes tokenszám 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

A(z) Kira AI jelenlegi piaci plafonja $ 6.14K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) KIRA keringésben lévő tokenszáma 1.00M, és a teljes tokenszám 1000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.14K.