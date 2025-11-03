TőzsdeDEX+
A(z) élő Kintsu Staked Hype ár ma 40.68 USD. Kövesd nyomon a(z) SHYPE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SHYPE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SHYPE

SHYPE árinformációk

Mi a(z) SHYPE

SHYPE hivatalos webhely

SHYPE tokenomikai adatai

SHYPE árelőrejelzés

Kintsu Staked Hype Ár (SHYPE)

1 SHYPE-USD élő ár:

$40.68
$40.68$40.68
-4.30%1D
Kintsu Staked Hype (SHYPE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:45:09 (UTC+8)

Kintsu Staked Hype (SHYPE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 40.68
$ 40.68$ 40.68
24h alacsony
$ 43.12
$ 43.12$ 43.12
24h magas

$ 40.68
$ 40.68$ 40.68

$ 43.12
$ 43.12$ 43.12

$ 53.2
$ 53.2$ 53.2

$ 29.91
$ 29.91$ 29.91

-1.47%

-4.34%

-14.69%

-14.69%

Kintsu Staked Hype (SHYPE) valós idejű ár: $40.68. Az elmúlt 24 órában, a(z)SHYPE legalacsonyabb ára $ 40.68, legmagasabb ára pedig $ 43.12 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SHYPE valaha volt legmagasabb ára $ 53.2, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 29.91 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SHYPE változása a következő volt: -1.47% az elmúlt órában, -4.34% az elmúlt 24 órában, és -14.69% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Kintsu Staked Hype (SHYPE) piaci információk

$ 234.06K
$ 234.06K$ 234.06K

--
----

$ 234.06K
$ 234.06K$ 234.06K

5.75K
5.75K 5.75K

5,753.1117606404
5,753.1117606404 5,753.1117606404

A(z) Kintsu Staked Hype jelenlegi piaci plafonja $ 234.06K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SHYPE keringésben lévő tokenszáma 5.75K, és a teljes tokenszám 5753.1117606404. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 234.06K.

Kintsu Staked Hype (SHYPE) árelőzmények USD

A(z) Kintsu Staked HypeUSD mai árváltozása a következő volt: $ -1.84853352706793.
A(z) Kintsu Staked Hype USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -6.8213607120.
A(z) Kintsu Staked Hype USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Kintsu Staked Hype USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -1.84853352706793-4.34%
30 nap$ -6.8213607120-16.76%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Kintsu Staked Hype (SHYPE)

Kintsu is a liquid staking protocol on Hyperliquid that transforms validator curation into a competitive governance game. Its mission is to strengthen Hyperliquid’s validator set and unlock new capital efficiency by turning staked HYPE into sHYPE — a fully composable liquid staking token for the Hyperliquid ecosystem.

Kintsu is built on CoreWriter, Hyperliquid’s system contract for bridging HyperCore and HyperEVM. CoreWriter ensures that liquid staking is not siloed to the EVM layer:

  • Validator delegations, trading actions, and DeFi strategies all connect directly through CoreWriter.
  • sHYPE can move seamlessly between HyperCore’s trading engine and HyperEVM’s DeFi applications.
  • This makes sHYPE a natively composable collateral asset — one that aligns validator security with on-chain capital efficiency.

Kintsu Staked Hype (SHYPE) Erőforrás

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Kintsu Staked Hype (SHYPE)

Mennyit ér ma a(z) Kintsu Staked Hype (SHYPE)?
A(z) élő SHYPE ár a(z) USD esetében 40.68 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SHYPE ára a(z) USD esetében?
A(z) SHYPE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 40.68. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Kintsu Staked Hype piaci plafonja?
A(z) SHYPE piaci plafonja $ 234.06K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SHYPE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SHYPE keringésben lévő tokenszáma 5.75K USD.
Mi volt a(z) SHYPE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SHYPE mindenkori legmagasabb ára 53.2 USD.
Mi volt a(z) SHYPE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SHYPE mindenkori legalacsonyabb ára 29.91 USD.
Mekkora a(z) SHYPE kereskedési volumene?
A(z) SHYPE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SHYPE ára emelkedni fog idén?
A(z) SHYPE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SHYPE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:45:09 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

