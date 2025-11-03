Kintsu Staked Hype (SHYPE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 40.68 $ 40.68 $ 40.68 24h alacsony $ 43.12 $ 43.12 $ 43.12 24h magas 24h alacsony $ 40.68$ 40.68 $ 40.68 24h magas $ 43.12$ 43.12 $ 43.12 Minden idők csúcspontja $ 53.2$ 53.2 $ 53.2 Legalacsonyabb ár $ 29.91$ 29.91 $ 29.91 Árváltozás (1H) -1.47% Árváltozás (1D) -4.34% Árváltozás (7D) -14.69% Árváltozás (7D) -14.69%

Kintsu Staked Hype (SHYPE) valós idejű ár: $40.68. Az elmúlt 24 órában, a(z)SHYPE legalacsonyabb ára $ 40.68, legmagasabb ára pedig $ 43.12 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SHYPE valaha volt legmagasabb ára $ 53.2, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 29.91 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SHYPE változása a következő volt: -1.47% az elmúlt órában, -4.34% az elmúlt 24 órában, és -14.69% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Kintsu Staked Hype (SHYPE) piaci információk

Piaci érték $ 234.06K$ 234.06K $ 234.06K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 234.06K$ 234.06K $ 234.06K Forgalomban lévő készlet 5.75K 5.75K 5.75K Teljes tokenszám 5,753.1117606404 5,753.1117606404 5,753.1117606404

A(z) Kintsu Staked Hype jelenlegi piaci plafonja $ 234.06K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SHYPE keringésben lévő tokenszáma 5.75K, és a teljes tokenszám 5753.1117606404. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 234.06K.