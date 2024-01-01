Kinka (XNK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Kinka (XNK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Kinka (XNK) tokennel kapcsolatos információk Kinka Gold is issued by one of Japan’s oldest and most prestigious gold trading houses, Daiichi Commodities (8746.T) in conjunction with Crowdbank - the Japan's largest Crowdfunding Platform. The $XNK token is 100% reserve-backed by real physical gold stored in bankrupt-remote vaults that have been fully audited and which are compliant with all Japanese FSA regulations. Each $XNK will be worth 1 fine troy ounce of pure gold. As Daiichi Commodities adds more gold to the vault, more $XNK tokens will be issued for use in DeFi, Web3, and the entire crypto space. Hivatalos webhely: https://kinka-gold.com Fehér könyv: https://kinka-gold.com/wp-content/uploads/2024/01/Kinka_white-paper_ver2.pdf Vásárolj most XNK tokent!

Kinka (XNK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Kinka (XNK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M Teljes tokenszám: $ 482.00 $ 482.00 $ 482.00 Keringésben lévő tokenszám: $ 482.00 $ 482.00 $ 482.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M Minden idők csúcspontja: $ 4,846.93 $ 4,846.93 $ 4,846.93 Minden idők mélypontja: $ 221.86 $ 221.86 $ 221.86 Jelenlegi ár: $ 3,586.24 $ 3,586.24 $ 3,586.24 További tudnivalók a(z) Kinka (XNK) áráról

Kinka (XNK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Kinka (XNK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó XNK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező XNK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) XNK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) XNK token élő árfolyamát!

