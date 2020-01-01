Kingdom of ANTs ANT Coins (ANTC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Kingdom of ANTs ANT Coins (ANTC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Kingdom of ANTs ANT Coins (ANTC) tokennel kapcsolatos információk What is Kingdom of ANTs? Kingdom of ANTs (KOA) is a gamified DeFi platform, optimised for speed, flexibility, and ease-of-use. It is built on Solana, powered by yield-bearing NFTs and an integrated AI framework. Users can play and earn from various activities on KOA, besides staking $ANTC for APYs. What is Ant Coin ($ANTC)? Ant Coin ($ANTC) is KOA’s native currency, based on the SLP token standard. It’s a utility token that lets users perform a range of use-case. For example: Payments: The fees for ‘Activities’ in the Kingdom’s ecosystem are payable in $ANTC. Similarly, users can buy, sell, and transfer $ANTC like any other cryptocurrency. Staking: Users can earn staking rewards and APYs by locking $ANTC into dedicated on-chain vaults or smart contracts. Governance: After KOA’s transition to a Decentralised Autonomous Organization (DAO), $ANTC holders can participate in its distributed governance mechanism. When live, this system will use $ANTC holding as a key parameter to determine the user’s voting power. Airdrops & VIP Access: KOA’s circular economy and reward distribution mechanism will ensure consistent rewards and exclusive benefits for long-term $ANTC holders. For example, they will get priority access to future products, NFT collections, etc. What is KOA’s treasury management system? KOA has an AI-integrated treasury management system to ensure sustainable, long-term yields for users. Some of the main ways to ensure the Treasury’s sustenance and growth include: The proceeds from in-game NFT and asset sales will partially return to the Treasury. This will help create a circular economy, with a steady revenue stream. KOA will implement an algorithmic balancing system to invest a portion of the Treasury’s assets for profit generation. The portfolio will be accessible to the community via the Kingdom of ANTs website. Decisions regarding these investments will be made through community voting involving the DAO. AI plays a key role in KOA’s treasury mana Hivatalos webhely: https://kingdomofants.io/ Fehér könyv: https://gitbook.kingdomofants.io/ Vásárolj most ANTC tokent!

Kingdom of ANTs ANT Coins (ANTC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Kingdom of ANTs ANT Coins (ANTC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 77.26K $ 77.26K $ 77.26K Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 48.11M $ 48.11M $ 48.11M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 160.58K $ 160.58K $ 160.58K Minden idők csúcspontja: $ 0.315881 $ 0.315881 $ 0.315881 Minden idők mélypontja: $ 0.0016044 $ 0.0016044 $ 0.0016044 Jelenlegi ár: $ 0.00160577 $ 0.00160577 $ 0.00160577 További tudnivalók a(z) Kingdom of ANTs ANT Coins (ANTC) áráról

Kingdom of ANTs ANT Coins (ANTC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Kingdom of ANTs ANT Coins (ANTC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ANTC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ANTC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ANTC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ANTC token élő árfolyamát!

ANTC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ANTC kapcsán? ANTC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ANTC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

