King Shiba (KINGSHIB) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) King Shiba (KINGSHIB) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

King Shiba (KINGSHIB) tokennel kapcsolatos információk The King of the Shiba Kingdom has arrived to the Binance Smart Chain to provide his subjects protection for their investments and rewards for their fealty. King Shiba banishes all reward tokens from his lands, instead providing the kingdom reflection and daily burns to give it the best chance to moon. Sell all peasant shiba and floki tokens you hold and pay tribute to the King of Shibas! The King Shiba Team has proven experience delivering safe crypto projects with the marketing connections that can rocket us to the moon. Trust is earnt through honesty and consistent performance, and we look forward to earning the community’s trust in this project. Hivatalos webhely: https://www.kingshibaofficial.com/ Vásárolj most KINGSHIB tokent!

King Shiba (KINGSHIB) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) King Shiba (KINGSHIB) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 623.98K $ 623.98K $ 623.98K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 296.69M $ 296.69M $ 296.69M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Minden idők csúcspontja: $ 0.191508 $ 0.191508 $ 0.191508 Minden idők mélypontja: $ 0.00000716 $ 0.00000716 $ 0.00000716 Jelenlegi ár: $ 0.00210314 $ 0.00210314 $ 0.00210314 További tudnivalók a(z) King Shiba (KINGSHIB) áráról

King Shiba (KINGSHIB) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) King Shiba (KINGSHIB) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó KINGSHIB tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező KINGSHIB token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) KINGSHIB tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KINGSHIB token élő árfolyamát!

KINGSHIB árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) KINGSHIB kapcsán? KINGSHIB-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) KINGSHIB tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

