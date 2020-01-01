King Kovu (LAZY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) King Kovu (LAZY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

King Kovu (LAZY) tokennel kapcsolatos információk $LAZY is a utility token built on the Base network, designed to power community-driven experiences and applications across the Lazy Lions ecosystem. It is used for membership access, in-game participation, digital collectibles, and reward systems. The token is integrated into various products including leaderboards, games, reroll mechanics for NFTs, and upcoming digital commerce tools. $LAZY supports decentralized engagement by enabling holders to participate in ecosystem governance and future unlocks through staking or locking mechanisms. The project aims to combine entertainment, loyalty, and digital ownership into a cohesive on-chain experience. Hivatalos webhely: https://lazyonbase.com Vásárolj most LAZY tokent!

King Kovu (LAZY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) King Kovu (LAZY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 87.16K $ 87.16K $ 87.16K Teljes tokenszám: $ 20.19M $ 20.19M $ 20.19M Keringésben lévő tokenszám: $ 12.00M $ 12.00M $ 12.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 146.60K $ 146.60K $ 146.60K Minden idők csúcspontja: $ 0.01783687 $ 0.01783687 $ 0.01783687 Minden idők mélypontja: $ 0.00484901 $ 0.00484901 $ 0.00484901 Jelenlegi ár: $ 0.00726214 $ 0.00726214 $ 0.00726214 További tudnivalók a(z) King Kovu (LAZY) áráról

King Kovu (LAZY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) King Kovu (LAZY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LAZY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LAZY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LAZY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LAZY token élő árfolyamát!

LAZY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LAZY kapcsán? LAZY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) LAZY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

