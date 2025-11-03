Kinetix Finance Token (KAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0,03611293$ 0,03611293 $ 0,03611293 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) -%7,00 Árváltozás (7D) -%7,00

Kinetix Finance Token (KAI) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)KAI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KAI valaha volt legmagasabb ára $ 0,03611293, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KAI változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -%7,00 az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Kinetix Finance Token (KAI) piaci információk

Piaci érték $ 344,35K$ 344,35K $ 344,35K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 356,72K$ 356,72K $ 356,72K Forgalomban lévő készlet 965,33M 965,33M 965,33M Teljes tokenszám 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

A(z) Kinetix Finance Token jelenlegi piaci plafonja $ 344,35K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) KAI keringésben lévő tokenszáma 965,33M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 356,72K.