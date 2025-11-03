TőzsdeDEX+
A(z) élő Kinetix Finance Token ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) KAI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) KAI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Kinetix Finance Token ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) KAI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) KAI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: KAI

KAI árinformációk

Mi a(z) KAI

KAI fehér könyv

KAI hivatalos webhely

KAI tokenomikai adatai

KAI árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Kinetix Finance Token Logó

Kinetix Finance Token Ár (KAI)

Nem listázott

1 KAI-USD élő ár:

$0,00035672
$0,00035672$0,00035672
%0,001D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
USD
Kinetix Finance Token (KAI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:44:49 (UTC+8)

Kinetix Finance Token (KAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,03611293
$ 0,03611293$ 0,03611293

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-%7,00

-%7,00

Kinetix Finance Token (KAI) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)KAI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KAI valaha volt legmagasabb ára $ 0,03611293, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KAI változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -%7,00 az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Kinetix Finance Token (KAI) piaci információk

$ 344,35K
$ 344,35K$ 344,35K

--
----

$ 356,72K
$ 356,72K$ 356,72K

965,33M
965,33M 965,33M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

A(z) Kinetix Finance Token jelenlegi piaci plafonja $ 344,35K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) KAI keringésben lévő tokenszáma 965,33M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 356,72K.

Kinetix Finance Token (KAI) árelőzmények USD

A(z) Kinetix Finance TokenUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Kinetix Finance Token USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Kinetix Finance Token USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Kinetix Finance Token USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0-%59,21
60 nap$ 0-%63,93
90 nap$ 0--

Mi a(z) Kinetix Finance Token (KAI)

Kinetix is building a next generation AI-powered DeFi Hub providing a suite of the most sophisticated DeFi instruments in the Web3 landscape at the intersection of AI. Kinetix DeFi Hub users are able to take on up to 100x leverage on cryptocurrencies, forex and commodities, swap, make cross-chain swaps, provide liquidity to multiple pools, use multiple bridges, farm, perform on/off ramps and more.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Kinetix Finance Token (KAI) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Kinetix Finance Token árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Kinetix Finance Token (KAI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Kinetix Finance Token (KAI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Kinetix Finance Token rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Kinetix Finance Token árelőrejelzését most!

KAI helyi valutákra

Kinetix Finance Token (KAI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Kinetix Finance Token (KAI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) KAI token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Kinetix Finance Token (KAI)

Mennyit ér ma a(z) Kinetix Finance Token (KAI)?
A(z) élő KAI ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) KAI ára a(z) USD esetében?
A(z) KAI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Kinetix Finance Token piaci plafonja?
A(z) KAI piaci plafonja $ 344,35K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) KAI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) KAI keringésben lévő tokenszáma 965,33M USD.
Mi volt a(z) KAI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) KAI mindenkori legmagasabb ára 0,03611293 USD.
Mi volt a(z) KAI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) KAI mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) KAI kereskedési volumene?
A(z) KAI élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) KAI ára emelkedni fog idén?
A(z) KAI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) KAI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:44:49 (UTC+8)

Kinetix Finance Token (KAI) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

