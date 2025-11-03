TőzsdeDEX+
A(z) élő Kinetiq Staked HYPE ár ma 41.07 USD. Kövesd nyomon a(z) KHYPE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) KHYPE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Kinetiq Staked HYPE ár ma 41.07 USD. Kövesd nyomon a(z) KHYPE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) KHYPE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: KHYPE

KHYPE árinformációk

Mi a(z) KHYPE

KHYPE hivatalos webhely

KHYPE tokenomikai adatai

KHYPE árelőrejelzés

Kinetiq Staked HYPE Logó

Kinetiq Staked HYPE Ár (KHYPE)

Nem listázott

1 KHYPE-USD élő ár:

$41.07
$41.07$41.07
-4.40%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
USD
Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:44:40 (UTC+8)

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 41.0
$ 41.0$ 41.0
24h alacsony
$ 43.55
$ 43.55$ 43.55
24h magas

$ 41.0
$ 41.0$ 41.0

$ 43.55
$ 43.55$ 43.55

$ 59.44
$ 59.44$ 59.44

$ 29.77
$ 29.77$ 29.77

-1.30%

-4.49%

-14.29%

-14.29%

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) valós idejű ár: $41.07. Az elmúlt 24 órában, a(z)KHYPE legalacsonyabb ára $ 41.0, legmagasabb ára pedig $ 43.55 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KHYPE valaha volt legmagasabb ára $ 59.44, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 29.77 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KHYPE változása a következő volt: -1.30% az elmúlt órában, -4.49% az elmúlt 24 órában, és -14.29% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) piaci információk

$ 1.44B
$ 1.44B$ 1.44B

--
----

$ 1.44B
$ 1.44B$ 1.44B

34.96M
34.96M 34.96M

34,955,811.85119825
34,955,811.85119825 34,955,811.85119825

A(z) Kinetiq Staked HYPE jelenlegi piaci plafonja $ 1.44B, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) KHYPE keringésben lévő tokenszáma 34.96M, és a teljes tokenszám 34955811.85119825. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.44B.

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) árelőzmények USD

A(z) Kinetiq Staked HYPEUSD mai árváltozása a következő volt: $ -1.93382921742755.
A(z) Kinetiq Staked HYPE USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -6.8016478770.
A(z) Kinetiq Staked HYPE USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -4.2014938560.
A(z) Kinetiq Staked HYPE USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +2.61634500206757.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -1.93382921742755-4.49%
30 nap$ -6.8016478770-16.56%
60 nap$ -4.2014938560-10.23%
90 nap$ +2.61634500206757+6.80%

Mi a(z) Kinetiq Staked HYPE (KHYPE)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Erőforrás

Hivatalos webhely

Kinetiq Staked HYPE árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Kinetiq Staked HYPE rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Kinetiq Staked HYPE árelőrejelzését most!

KHYPE helyi valutákra

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) KHYPE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Kinetiq Staked HYPE (KHYPE)

Mennyit ér ma a(z) Kinetiq Staked HYPE (KHYPE)?
A(z) élő KHYPE ár a(z) USD esetében 41.07 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) KHYPE ára a(z) USD esetében?
A(z) KHYPE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 41.07. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Kinetiq Staked HYPE piaci plafonja?
A(z) KHYPE piaci plafonja $ 1.44B USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) KHYPE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) KHYPE keringésben lévő tokenszáma 34.96M USD.
Mi volt a(z) KHYPE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) KHYPE mindenkori legmagasabb ára 59.44 USD.
Mi volt a(z) KHYPE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) KHYPE mindenkori legalacsonyabb ára 29.77 USD.
Mekkora a(z) KHYPE kereskedési volumene?
A(z) KHYPE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) KHYPE ára emelkedni fog idén?
A(z) KHYPE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) KHYPE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:44:40 (UTC+8)

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

