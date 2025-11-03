Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 41.0 $ 41.0 $ 41.0 24h alacsony $ 43.55 $ 43.55 $ 43.55 24h magas 24h alacsony $ 41.0$ 41.0 $ 41.0 24h magas $ 43.55$ 43.55 $ 43.55 Minden idők csúcspontja $ 59.44$ 59.44 $ 59.44 Legalacsonyabb ár $ 29.77$ 29.77 $ 29.77 Árváltozás (1H) -1.30% Árváltozás (1D) -4.49% Árváltozás (7D) -14.29% Árváltozás (7D) -14.29%

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) valós idejű ár: $41.07. Az elmúlt 24 órában, a(z)KHYPE legalacsonyabb ára $ 41.0, legmagasabb ára pedig $ 43.55 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KHYPE valaha volt legmagasabb ára $ 59.44, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 29.77 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KHYPE változása a következő volt: -1.30% az elmúlt órában, -4.49% az elmúlt 24 órában, és -14.29% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) piaci információk

Piaci érték $ 1.44B$ 1.44B $ 1.44B Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.44B$ 1.44B $ 1.44B Forgalomban lévő készlet 34.96M 34.96M 34.96M Teljes tokenszám 34,955,811.85119825 34,955,811.85119825 34,955,811.85119825

A(z) Kinetiq Staked HYPE jelenlegi piaci plafonja $ 1.44B, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) KHYPE keringésben lévő tokenszáma 34.96M, és a teljes tokenszám 34955811.85119825. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.44B.