Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 41.24 $ 41.24 $ 41.24 24h alacsony $ 43.91 $ 43.91 $ 43.91 24h magas 24h alacsony $ 41.24$ 41.24 $ 41.24 24h magas $ 43.91$ 43.91 $ 43.91 Minden idők csúcspontja $ 51.63$ 51.63 $ 51.63 Legalacsonyabb ár $ 29.62$ 29.62 $ 29.62 Árváltozás (1H) -1.43% Árváltozás (1D) -4.58% Árváltozás (7D) -15.53% Árváltozás (7D) -15.53%

Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) valós idejű ár: $41.21. Az elmúlt 24 órában, a(z)VKHYPE legalacsonyabb ára $ 41.24, legmagasabb ára pedig $ 43.91 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VKHYPE valaha volt legmagasabb ára $ 51.63, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 29.62 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VKHYPE változása a következő volt: -1.43% az elmúlt órában, -4.58% az elmúlt 24 órában, és -15.53% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) piaci információk

Piaci érték $ 377.25M$ 377.25M $ 377.25M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 377.25M$ 377.25M $ 377.25M Forgalomban lévő készlet 9.10M 9.10M 9.10M Teljes tokenszám 9,097,074.027680004 9,097,074.027680004 9,097,074.027680004

A(z) Kinetiq Earn Vault jelenlegi piaci plafonja $ 377.25M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VKHYPE keringésben lévő tokenszáma 9.10M, és a teljes tokenszám 9097074.027680004. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 377.25M.