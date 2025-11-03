TőzsdeDEX+
A(z) élő Kinetiq Earn Vault ár ma 41.21 USD. Kövesd nyomon a(z) VKHYPE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) VKHYPE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: VKHYPE

VKHYPE árinformációk

Mi a(z) VKHYPE

VKHYPE hivatalos webhely

VKHYPE tokenomikai adatai

VKHYPE árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Kinetiq Earn Vault Logó

Kinetiq Earn Vault Ár (VKHYPE)

Nem listázott

1 VKHYPE-USD élő ár:

$41.21
$41.21$41.21
-4.50%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
USD
Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:44:33 (UTC+8)

Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 41.24
$ 41.24$ 41.24
24h alacsony
$ 43.91
$ 43.91$ 43.91
24h magas

$ 41.24
$ 41.24$ 41.24

$ 43.91
$ 43.91$ 43.91

$ 51.63
$ 51.63$ 51.63

$ 29.62
$ 29.62$ 29.62

-1.43%

-4.58%

-15.53%

-15.53%

Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) valós idejű ár: $41.21. Az elmúlt 24 órában, a(z)VKHYPE legalacsonyabb ára $ 41.24, legmagasabb ára pedig $ 43.91 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VKHYPE valaha volt legmagasabb ára $ 51.63, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 29.62 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VKHYPE változása a következő volt: -1.43% az elmúlt órában, -4.58% az elmúlt 24 órában, és -15.53% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) piaci információk

$ 377.25M
$ 377.25M$ 377.25M

--
----

$ 377.25M
$ 377.25M$ 377.25M

9.10M
9.10M 9.10M

9,097,074.027680004
9,097,074.027680004 9,097,074.027680004

A(z) Kinetiq Earn Vault jelenlegi piaci plafonja $ 377.25M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VKHYPE keringésben lévő tokenszáma 9.10M, és a teljes tokenszám 9097074.027680004. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 377.25M.

Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) árelőzmények USD

A(z) Kinetiq Earn VaultUSD mai árváltozása a következő volt: $ -1.98091953767898.
A(z) Kinetiq Earn Vault USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -6.5566717190.
A(z) Kinetiq Earn Vault USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Kinetiq Earn Vault USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -1.98091953767898-4.58%
30 nap$ -6.5566717190-15.91%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Kinetiq Earn Vault (VKHYPE)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) Erőforrás

Hivatalos webhely

Kinetiq Earn Vault árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Kinetiq Earn Vault rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Kinetiq Earn Vault árelőrejelzését most!

VKHYPE helyi valutákra

Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) VKHYPE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Kinetiq Earn Vault (VKHYPE)

Mennyit ér ma a(z) Kinetiq Earn Vault (VKHYPE)?
A(z) élő VKHYPE ár a(z) USD esetében 41.21 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) VKHYPE ára a(z) USD esetében?
A(z) VKHYPE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 41.21. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Kinetiq Earn Vault piaci plafonja?
A(z) VKHYPE piaci plafonja $ 377.25M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) VKHYPE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) VKHYPE keringésben lévő tokenszáma 9.10M USD.
Mi volt a(z) VKHYPE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) VKHYPE mindenkori legmagasabb ára 51.63 USD.
Mi volt a(z) VKHYPE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) VKHYPE mindenkori legalacsonyabb ára 29.62 USD.
Mekkora a(z) VKHYPE kereskedési volumene?
A(z) VKHYPE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) VKHYPE ára emelkedni fog idén?
A(z) VKHYPE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) VKHYPE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:44:33 (UTC+8)

Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) fontos iparági frissítések

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

