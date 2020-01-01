Kinesis Gold (KAU) tokenomikai adatai
What is Kinesis gold (KAU)? Kinesis gold (KAU) is a gold-backed cryptocurrency, launched by Kinesis - a global trading and digital asset utility platform. Each Kinesis gold (KAU) token is backed by 1 gram of investment-grade gold bullion, securely stored in Kinesis’ fully insured, audited vaults. The mission behind KAU is to reintroduce physical gold backing to money and provide the global community with a stable store of value. Kinesis gold (KAU) has the everyday utility of a fiat currency; the borderless efficiency of a cryptocurrency, and none of the inherent volatility. KAU enables physical gold bullion to be instantly purchased, traded, spent and sent anywhere in the world, bringing real-world access, value, and utility to physical precious metals. A true stablecoin, KAU allows crypto traders to easily exit volatile markets and enter into the enduring value of physical gold, while earning a monthly yield.
What makes KAU unique? In an economic first, KAU holders earned the first debt-free yield on precious metals. All KAU holders receive a passive yield - paid monthly in KAU - simply for holding their metals on the Kinesis platform. The yield is calculated from a 15% share of Kinesis’ global transaction fee revenue which is shared with users who store their gold on the platform. At the time of writing, Kinesis has paid out over $3,000,000 to KAU holders.
Unlike other gold tokens, KAU can be instantly spent with the Kinesis Virtual Card, worldwide. Accessible via mobile device, the virtual card lets people everywhere instantly convert their KAU holdings into local currency at the point of sale, anywhere Mastercard is accepted. Through digitalising physical gold in the form of KAU, Kinesis has successfully reintroduced gold as a currency.
Can I redeem my gold? Every single gram of gold underpinning KAU is available for redemption, at the click of a button. While other gold-backed cryptos offer redemption, they often set very high minimum withdrawal limits.
Kinesis Gold (KAU) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Kinesis Gold (KAU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Kinesis Gold (KAU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Kinesis Gold (KAU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó KAU tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező KAU token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) KAU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KAU token élő árfolyamát!
KAU árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) KAU kapcsán? KAU-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
