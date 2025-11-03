Kin (KIN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0
24h alacsony $ 0
24h magas $ 0
Minden idők csúcspontja $ 0.00122572
Legalacsonyabb ár $ 0
Árváltozás (1H) -5.87%
Árváltozás (1D) -11.75%
Árváltozás (7D) -0.37%

Kin (KIN) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)KIN legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KIN valaha volt legmagasabb ára $ 0.00122572, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KIN változása a következő volt: -5.87% az elmúlt órában, -11.75% az elmúlt 24 órában, és -0.37% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Kin (KIN) piaci információk

Piaci érték $ 2.62M
Volumen (24H) --
Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 2.62M
Forgalomban lévő készlet 2.65T
Teljes tokenszám 2,647,306,974,520.646

A(z) Kin jelenlegi piaci plafonja $ 2.62M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) KIN keringésben lévő tokenszáma 2.65T, és a teljes tokenszám 2647306974520.646. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.62M.