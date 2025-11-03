TőzsdeDEX+
A(z) élő KIKICat ár ma 0.00018671 USD. Kövesd nyomon a(z) KIKI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) KIKI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: KIKI

KIKI árinformációk

Mi a(z) KIKI

KIKI hivatalos webhely

KIKI tokenomikai adatai

KIKI árelőrejelzés

KIKICat Ár (KIKI)

1 KIKI-USD élő ár:

$0.00019101
$0.00019101$0.00019101
+0.20%1D
KIKICat (KIKI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:44:19 (UTC+8)

KIKICat (KIKI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.0001819
$ 0.0001819$ 0.0001819
24h alacsony
$ 0.00019354
$ 0.00019354$ 0.00019354
24h magas

$ 0.0001819
$ 0.0001819$ 0.0001819

$ 0.00019354
$ 0.00019354$ 0.00019354

$ 0.102855
$ 0.102855$ 0.102855

$ 0.00017953
$ 0.00017953$ 0.00017953

+1.56%

-1.19%

-8.67%

-8.67%

KIKICat (KIKI) valós idejű ár: $0.00018671. Az elmúlt 24 órában, a(z)KIKI legalacsonyabb ára $ 0.0001819, legmagasabb ára pedig $ 0.00019354 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KIKI valaha volt legmagasabb ára $ 0.102855, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00017953 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KIKI változása a következő volt: +1.56% az elmúlt órában, -1.19% az elmúlt 24 órában, és -8.67% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

KIKICat (KIKI) piaci információk

$ 186.70K
$ 186.70K$ 186.70K

--
----

$ 186.70K
$ 186.70K$ 186.70K

999.94M
999.94M 999.94M

999,940,654.273313
999,940,654.273313 999,940,654.273313

A(z) KIKICat jelenlegi piaci plafonja $ 186.70K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) KIKI keringésben lévő tokenszáma 999.94M, és a teljes tokenszám 999940654.273313. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 186.70K.

KIKICat (KIKI) árelőzmények USD

A(z) KIKICatUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) KIKICat USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000806634.
A(z) KIKICat USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0001240338.
A(z) KIKICat USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.0006821178438600694.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-1.19%
30 nap$ -0.0000806634-43.20%
60 nap$ -0.0001240338-66.43%
90 nap$ -0.0006821178438600694-78.51%

Mi a(z) KIKICat (KIKI)

The $KIKI project is a unique blend of meme culture, artificial intelligence, and digital IP, built on the Solana blockchain. It transforms KIKI, a globally recognized Giphy IP with over 11 billion views, into a next-generation AI-driven meme coin. The purpose of the project is to establish $KIKI as a symbol of resilience, creativity, and innovation in the Web3 space. $KIKI serves as the first AI-powered digital IP capable of autonomously evolving its narrative and generating content through generative AI. It is designed to drive engagement and community participation through its AI Agent, which empowers users to create and interact with memes, stories, and digital assets in a novel way. Backed by the world’s largest meme community ($SHIB ecosystem) and prominent Web3 backers, $KIKI combines strong community-driven narratives, cutting-edge AI technology, and the global appeal of meme culture to redefine the future of the meme economy. The project also features permanently locked liquidity and an immutable smart contract for enhanced stability and security, ensuring long-term sustainability.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

KIKICat (KIKI) Erőforrás

Hivatalos webhely

KIKICat árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) KIKICat (KIKI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) KIKICat (KIKI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) KIKICat rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) KIKICat árelőrejelzését most!

KIKI helyi valutákra

KIKICat (KIKI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) KIKICat (KIKI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) KIKI token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: KIKICat (KIKI)

Mennyit ér ma a(z) KIKICat (KIKI)?
A(z) élő KIKI ár a(z) USD esetében 0.00018671 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) KIKI ára a(z) USD esetében?
A(z) KIKI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00018671. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) KIKICat piaci plafonja?
A(z) KIKI piaci plafonja $ 186.70K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) KIKI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) KIKI keringésben lévő tokenszáma 999.94M USD.
Mi volt a(z) KIKI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) KIKI mindenkori legmagasabb ára 0.102855 USD.
Mi volt a(z) KIKI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) KIKI mindenkori legalacsonyabb ára 0.00017953 USD.
Mekkora a(z) KIKI kereskedési volumene?
A(z) KIKI élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) KIKI ára emelkedni fog idén?
A(z) KIKI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) KIKI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:44:19 (UTC+8)

KIKICat (KIKI) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

