KIKICat (KIKI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.0001819 $ 0.0001819 $ 0.0001819 24h alacsony $ 0.00019354 $ 0.00019354 $ 0.00019354 24h magas 24h alacsony $ 0.0001819$ 0.0001819 $ 0.0001819 24h magas $ 0.00019354$ 0.00019354 $ 0.00019354 Minden idők csúcspontja $ 0.102855$ 0.102855 $ 0.102855 Legalacsonyabb ár $ 0.00017953$ 0.00017953 $ 0.00017953 Árváltozás (1H) +1.56% Árváltozás (1D) -1.19% Árváltozás (7D) -8.67% Árváltozás (7D) -8.67%

KIKICat (KIKI) valós idejű ár: $0.00018671. Az elmúlt 24 órában, a(z)KIKI legalacsonyabb ára $ 0.0001819, legmagasabb ára pedig $ 0.00019354 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KIKI valaha volt legmagasabb ára $ 0.102855, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00017953 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KIKI változása a következő volt: +1.56% az elmúlt órában, -1.19% az elmúlt 24 órában, és -8.67% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

KIKICat (KIKI) piaci információk

Piaci érték $ 186.70K$ 186.70K $ 186.70K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 186.70K$ 186.70K $ 186.70K Forgalomban lévő készlet 999.94M 999.94M 999.94M Teljes tokenszám 999,940,654.273313 999,940,654.273313 999,940,654.273313

A(z) KIKICat jelenlegi piaci plafonja $ 186.70K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) KIKI keringésben lévő tokenszáma 999.94M, és a teljes tokenszám 999940654.273313. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 186.70K.