KIGU (KIGU) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.01101722 $ 0.01101722 $ 0.01101722 24h alacsony $ 0.01175845 $ 0.01175845 $ 0.01175845 24h magas 24h alacsony $ 0.01101722$ 0.01101722 $ 0.01101722 24h magas $ 0.01175845$ 0.01175845 $ 0.01175845 Minden idők csúcspontja $ 0.155138$ 0.155138 $ 0.155138 Legalacsonyabb ár $ 0.01108042$ 0.01108042 $ 0.01108042 Árváltozás (1H) -2.45% Árváltozás (1D) -4.40% Árváltozás (7D) -36.96% Árváltozás (7D) -36.96%

KIGU (KIGU) valós idejű ár: $0.0110248. Az elmúlt 24 órában, a(z)KIGU legalacsonyabb ára $ 0.01101722, legmagasabb ára pedig $ 0.01175845 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KIGU valaha volt legmagasabb ára $ 0.155138, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01108042 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KIGU változása a következő volt: -2.45% az elmúlt órában, -4.40% az elmúlt 24 órában, és -36.96% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

KIGU (KIGU) piaci információk

Piaci érték $ 540.24K$ 540.24K $ 540.24K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 540.24K$ 540.24K $ 540.24K Forgalomban lévő készlet 49.00M 49.00M 49.00M Teljes tokenszám 49,000,000.0 49,000,000.0 49,000,000.0

A(z) KIGU jelenlegi piaci plafonja $ 540.24K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) KIGU keringésben lévő tokenszáma 49.00M, és a teljes tokenszám 49000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 540.24K.