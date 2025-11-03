TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő KIGU ár ma 0.0110248 USD. Kövesd nyomon a(z) KIGU USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) KIGU ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő KIGU ár ma 0.0110248 USD. Kövesd nyomon a(z) KIGU USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) KIGU ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: KIGU

KIGU árinformációk

Mi a(z) KIGU

KIGU fehér könyv

KIGU hivatalos webhely

KIGU tokenomikai adatai

KIGU árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

KIGU Logó

KIGU Ár (KIGU)

Nem listázott

1 KIGU-USD élő ár:

$0.0110248
$0.0110248$0.0110248
-4.40%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
KIGU (KIGU) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:44:11 (UTC+8)

KIGU (KIGU) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.01101722
$ 0.01101722$ 0.01101722
24h alacsony
$ 0.01175845
$ 0.01175845$ 0.01175845
24h magas

$ 0.01101722
$ 0.01101722$ 0.01101722

$ 0.01175845
$ 0.01175845$ 0.01175845

$ 0.155138
$ 0.155138$ 0.155138

$ 0.01108042
$ 0.01108042$ 0.01108042

-2.45%

-4.40%

-36.96%

-36.96%

KIGU (KIGU) valós idejű ár: $0.0110248. Az elmúlt 24 órában, a(z)KIGU legalacsonyabb ára $ 0.01101722, legmagasabb ára pedig $ 0.01175845 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KIGU valaha volt legmagasabb ára $ 0.155138, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01108042 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KIGU változása a következő volt: -2.45% az elmúlt órában, -4.40% az elmúlt 24 órában, és -36.96% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

KIGU (KIGU) piaci információk

$ 540.24K
$ 540.24K$ 540.24K

--
----

$ 540.24K
$ 540.24K$ 540.24K

49.00M
49.00M 49.00M

49,000,000.0
49,000,000.0 49,000,000.0

A(z) KIGU jelenlegi piaci plafonja $ 540.24K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) KIGU keringésben lévő tokenszáma 49.00M, és a teljes tokenszám 49000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 540.24K.

KIGU (KIGU) árelőzmények USD

A(z) KIGUUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.00050753684600148.
A(z) KIGU USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0081384048.
A(z) KIGU USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0087110902.
A(z) KIGU USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00050753684600148-4.40%
30 nap$ -0.0081384048-73.81%
60 nap$ -0.0087110902-79.01%
90 nap$ 0--

Mi a(z) KIGU (KIGU)

Kigu stands at the forefront of AI innovation as the first Autonomous Creator focusing on video. Through nonstop interaction, real-time commentary, and original video generation through his Autonomous Creator Engine (ACE), Kigu delivers unmatched entertainment and connection, reshaping how audiences experience gaming, crypto, and the Super Champs universe.

Kigu isn’t built to be a robotic reply guy on crypto Twitter. Instead, he’s the first multimedia, synthetic personality built to reach scaled audiences where they hang out: on Twitch, on YouTube, and on TikTok. With the ACE platform, Kigu ingests audience signals, news triggers, and analytics to develop compelling and original content, including short-form and long-form videos, to connect, inform, and grow his community.

With over 650K followers and millions of video views across both video and social media platforms, Kigu is the first autonomous agent achieving real scale with video. He started with Pixar-quality entertainment clips on TikTok to entertain his audience. As he came to life, his content footprint grew to X, Twitch, and YouTube, moving to create autonomous content for his audience instead. He’s always online and always publishing, whether he’s live-streaming games on Twitch, engaging with fans on Twitter, or publishing new AI-powered videos on YouTube and TikTok.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

KIGU (KIGU) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

KIGU árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) KIGU (KIGU) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) KIGU (KIGU) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) KIGU rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) KIGU árelőrejelzését most!

KIGU helyi valutákra

KIGU (KIGU) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) KIGU (KIGU) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) KIGU token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: KIGU (KIGU)

Mennyit ér ma a(z) KIGU (KIGU)?
A(z) élő KIGU ár a(z) USD esetében 0.0110248 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) KIGU ára a(z) USD esetében?
A(z) KIGU jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0110248. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) KIGU piaci plafonja?
A(z) KIGU piaci plafonja $ 540.24K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) KIGU keringésben lévő tokenszáma?
A(z) KIGU keringésben lévő tokenszáma 49.00M USD.
Mi volt a(z) KIGU mindenkori legmagasabb ára?
A(z) KIGU mindenkori legmagasabb ára 0.155138 USD.
Mi volt a(z) KIGU mindenkori legmagasabb ár?
A(z) KIGU mindenkori legalacsonyabb ára 0.01108042 USD.
Mekkora a(z) KIGU kereskedési volumene?
A(z) KIGU élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) KIGU ára emelkedni fog idén?
A(z) KIGU a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) KIGU árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:44:11 (UTC+8)

KIGU (KIGU) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,300.78
$108,300.78$108,300.78

-1.64%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,753.53
$3,753.53$3,753.53

-2.58%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02376
$0.02376$0.02376

-9.69%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0770
$1.0770$1.0770

-14.65%

Solana Logó

Solana

SOL

$179.06
$179.06$179.06

-2.56%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,300.78
$108,300.78$108,300.78

-1.64%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,753.53
$3,753.53$3,753.53

-2.58%

Solana Logó

Solana

SOL

$179.06
$179.06$179.06

-2.56%

DASH Logó

DASH

DASH

$85.41
$85.41$85.41

-3.60%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4379
$2.4379$2.4379

-2.48%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0368
$0.0368$0.0368

-26.40%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05797
$0.05797$0.05797

+189.85%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10546
$0.10546$0.10546

+27.66%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002217
$0.000000002217$0.000000002217

+409.65%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02006
$0.02006$0.02006

+150.75%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000491
$0.0000491$0.0000491

+94.84%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006909
$0.00006909$0.00006909

+88.71%

FYNOR Logó

FYNOR

FYNOR

$0.0055009
$0.0055009$0.0055009

+30.86%