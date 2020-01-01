Kick (KICK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Kick (KICK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Kick (KICK) tokennel kapcsolatos információk Kick Ecosystem describes itself as a set of synergistically interacting fintech tools that form a “one-stop-shop” for every user from all over the world. These transformative tools cover all financial needs. KickToken acts as a central currency, which resides on the Ethereum platform. Kick Ecosystem offers a productive approach to cryptocurrency investors by identifying the needs of the modern world. The ecosystem comprises an exchange (KickEX.com), a referral program KickRef (ref.kickex.com), a white label token sale solution (KickDesk), STO listing and trading, a unified login system (KickID), a multicurrency wallet (KickWallet), a crypto payment gateway (KickPay), ad network integration (KickCPA), a mobile app (KickMobile), a messaging service (KickMessenger), a crypto markets research institute KickAcademy (academy.kickex.com) and exchange-pricing solutions (AICO and IECO). For more information on the token and ecosystem please visit KickEX.com and ref.kickex.com Hivatalos webhely: https://kickecosystem.com/ Fehér könyv: http://www.kickico.com/whitepaper Vásárolj most KICK tokent!

Kick (KICK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Kick (KICK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 190.47K Teljes tokenszám: $ 121.34M Keringésben lévő tokenszám: $ 121.34M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 190.47K Minden idők csúcspontja: $ 0.188833 Minden idők mélypontja: $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00156965 További tudnivalók a(z) Kick (KICK) áráról

Kick (KICK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Kick (KICK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó KICK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező KICK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) KICK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KICK token élő árfolyamát!

KICK árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) KICK kapcsán? KICK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) KICK tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

