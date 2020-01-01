Kick (KICK) tokenomikai adatai

Kick (KICK) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Kick (KICK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

Kick (KICK) tokennel kapcsolatos információk

Kick Ecosystem describes itself as a set of synergistically interacting fintech tools that form a “one-stop-shop” for every user from all over the world. These transformative tools cover all financial needs. KickToken acts as a central currency, which resides on the Ethereum platform.

Kick Ecosystem offers a productive approach to cryptocurrency investors by identifying the needs of the modern world. The ecosystem comprises an exchange (KickEX.com), a referral program KickRef (ref.kickex.com), a white label token sale solution (KickDesk), STO listing and trading, a unified login system (KickID), a multicurrency wallet (KickWallet), a crypto payment gateway (KickPay), ad network integration (KickCPA), a mobile app (KickMobile), a messaging service (KickMessenger), a crypto markets research institute KickAcademy (academy.kickex.com) and exchange-pricing solutions (AICO and IECO).

For more information on the token and ecosystem please visit KickEX.com and ref.kickex.com

Hivatalos webhely:
https://kickecosystem.com/
Fehér könyv:
http://www.kickico.com/whitepaper

Kick (KICK) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Kick (KICK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 190.47K
$ 190.47K$ 190.47K
Teljes tokenszám:
$ 121.34M
$ 121.34M$ 121.34M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 121.34M
$ 121.34M$ 121.34M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 190.47K
$ 190.47K$ 190.47K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.188833
$ 0.188833$ 0.188833
Minden idők mélypontja:
$ 0
$ 0$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0.00156965
$ 0.00156965$ 0.00156965

Kick (KICK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Kick (KICK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó KICK tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező KICK token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) KICK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KICK token élő árfolyamát!

KICK árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) KICK kapcsán? KICK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Miért érdemes a MEXC platformot választani?

A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.

Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon
A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között
1. számú likviditás az ágazaton belül
A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal
Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében
Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát
mc_how_why_title
Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja!

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.