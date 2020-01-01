KIATOKEN (KIA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) KIATOKEN (KIA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

KIATOKEN (KIA) tokennel kapcsolatos információk KIATOKEN is a purpose-driven cryptocurrency built on the Polygon network, designed to create social impact through the power of decentralized finance. It serves as a donation and reward token for a wide range of charitable causes, including helping children with special needs, protecting the environment, supporting students from underprivileged backgrounds, assisting the homeless, and funding animal shelters. By integrating blockchain technology with real-world missions, KIATOKEN enables transparent, traceable, and fast transactions for donations and community engagement. The project also offers features like staking and community incentives, encouraging users to both contribute to meaningful change and benefit from holding KIA. Hivatalos webhely: https://kiahelps.com Fehér könyv: https://kiahelps.com/whitepaper/ Vásárolj most KIA tokent!

KIATOKEN (KIA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) KIATOKEN (KIA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 92.49K $ 92.49K $ 92.49K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 184.98K $ 184.98K $ 184.98K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00018498 $ 0.00018498 $ 0.00018498 További tudnivalók a(z) KIATOKEN (KIA) áráról

KIATOKEN (KIA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) KIATOKEN (KIA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó KIA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező KIA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) KIA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KIA token élő árfolyamát!

