KI (XKI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) KI (XKI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

KI (XKI) tokennel kapcsolatos információk Ki Foundation’s mission is about bridging the gap between CeFi and DeFi. Based on Cosmos-SDK, with a Tendermint core. The bridge is built through an ecosystem of real life businesses, creating value and pouring it back to the Ki ecosystem through one single asset: The $XKI. The first go-to-market project of Ki is Klub, a private investment platform helping high-earning individuals to spend, store and invest their capital. App is already live on AppStore and PlayStore. Hivatalos webhely: https://foundation.ki/ Vásárolj most XKI tokent!

KI (XKI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) KI (XKI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 312.66K $ 312.66K $ 312.66K Teljes tokenszám: $ 946.14M $ 946.14M $ 946.14M Keringésben lévő tokenszám: $ 616.76M $ 616.76M $ 616.76M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 479.64K $ 479.64K $ 479.64K Minden idők csúcspontja: $ 0.506661 $ 0.506661 $ 0.506661 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00050702 $ 0.00050702 $ 0.00050702 További tudnivalók a(z) KI (XKI) áráról

KI (XKI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) KI (XKI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó XKI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező XKI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) XKI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) XKI token élő árfolyamát!

XKI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) XKI kapcsán? XKI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) XKI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

