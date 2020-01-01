khaokheowzoo (KHEOWZOO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) khaokheowzoo (KHEOWZOO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

khaokheowzoo (KHEOWZOO) tokennel kapcsolatos információk kheowzoo是全球首个华语社区推动的CTO龙头项目。社区坚持长期主义建设，反对当下恶性PVP对meme文化的侵害。 以打造加密世界和谐共荣的文化家园为主旨，社区致力于“给所有流浪动物提供一个家，给所有无家可归的meme holder提供一个家”。我们呼唤广大热爱和平、热心建构文化社区的meme爱好者加入。 kheowzoo CTO: Home of Meme Animals! Led by a Chinese team as a CTO project, kheowzoo gives every meme animal a home and provides a place for crypto players tired of endless PVP. kheowzoo is the world's first CTO leading project promoted by the Chinese community. The community adheres to long-term construction and opposes the current vicious PVP infringement on meme culture. With the purpose of creating a cultural home for harmony and co-prosperity in the crypto world, the community is committed to "providing a home for all stray animals and a home for all homeless meme holders." We call on meme lovers who love peace and are enthusiastic about building cultural communities to join us. Hivatalos webhely: https://kheowzoo.io/ Vásárolj most KHEOWZOO tokent!

khaokheowzoo (KHEOWZOO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) khaokheowzoo (KHEOWZOO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 67.03K $ 67.03K $ 67.03K Teljes tokenszám: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 67.03K $ 67.03K $ 67.03K Minden idők csúcspontja: $ 0.01220061 $ 0.01220061 $ 0.01220061 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) khaokheowzoo (KHEOWZOO) áráról

khaokheowzoo (KHEOWZOO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) khaokheowzoo (KHEOWZOO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó KHEOWZOO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező KHEOWZOO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) KHEOWZOO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KHEOWZOO token élő árfolyamát!

KHEOWZOO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) KHEOWZOO kapcsán? KHEOWZOO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) KHEOWZOO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

