khaokheowzoo (KHEOWZOO) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) khaokheowzoo (KHEOWZOO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
khaokheowzoo (KHEOWZOO) tokennel kapcsolatos információk

kheowzoo是全球首个华语社区推动的CTO龙头项目。社区坚持长期主义建设，反对当下恶性PVP对meme文化的侵害。 以打造加密世界和谐共荣的文化家园为主旨，社区致力于“给所有流浪动物提供一个家，给所有无家可归的meme holder提供一个家”。我们呼唤广大热爱和平、热心建构文化社区的meme爱好者加入。

kheowzoo CTO: Home of Meme Animals!  Led by a Chinese team as a CTO project, kheowzoo gives every meme animal a home and provides a place for crypto players tired of endless PVP. kheowzoo is the world's first CTO leading project promoted by the Chinese community. The community adheres to long-term construction and opposes the current vicious PVP infringement on meme culture. With the purpose of creating a cultural home for harmony and co-prosperity in the crypto world, the community is committed to "providing a home for all stray animals and a home for all homeless meme holders." We call on meme lovers who love peace and are enthusiastic about building cultural communities to join us.

https://kheowzoo.io/

khaokheowzoo (KHEOWZOO) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) khaokheowzoo (KHEOWZOO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 67.03K
$ 67.03K
Teljes tokenszám:
$ 999.97M
$ 999.97M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 999.97M
$ 999.97M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 67.03K
$ 67.03K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.01220061
$ 0.01220061
Minden idők mélypontja:
$ 0
$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0
$ 0

khaokheowzoo (KHEOWZOO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) khaokheowzoo (KHEOWZOO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó KHEOWZOO tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező KHEOWZOO token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) KHEOWZOO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KHEOWZOO token élő árfolyamát!

KHEOWZOO árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) KHEOWZOO kapcsán? KHEOWZOO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

