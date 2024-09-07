KEWL EXCHANGE (KWL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) KEWL EXCHANGE (KWL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

KEWL EXCHANGE (KWL) tokennel kapcsolatos információk What is KWL? KWL stands as the governance token empowering KEWL Swap. It was officially launched on September 7th, 2024, via a retrospective airdrop, rewarding users who have actively engaged with the protocol by either swapping tokens or providing liquidity. The KWL token serves as the cornerstone for community governance within the KEWL Swap ecosystem. Token holders are vested with the authority to partake in pivotal decisions, ranging from the allocation of treasury funds to the implementation of future upgrades, all determined through a democratic governance voting system. Hivatalos webhely: https://kewl.exchange Fehér könyv: https://docs.kewl.exchange Vásárolj most KWL tokent!

KEWL EXCHANGE (KWL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) KEWL EXCHANGE (KWL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 36.54K $ 36.54K $ 36.54K Teljes tokenszám: $ 50.35K $ 50.35K $ 50.35K Keringésben lévő tokenszám: $ 50.35K $ 50.35K $ 50.35K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 36.54K $ 36.54K $ 36.54K Minden idők csúcspontja: $ 10.95 $ 10.95 $ 10.95 Minden idők mélypontja: $ 0.275865 $ 0.275865 $ 0.275865 Jelenlegi ár: $ 0.725741 $ 0.725741 $ 0.725741 További tudnivalók a(z) KEWL EXCHANGE (KWL) áráról

KEWL EXCHANGE (KWL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) KEWL EXCHANGE (KWL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó KWL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező KWL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) KWL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KWL token élő árfolyamát!

KWL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) KWL kapcsán? KWL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) KWL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

