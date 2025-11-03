KEVIN (KEVIN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00003507 $ 0.00003507 $ 0.00003507 24h alacsony $ 0.0000373 $ 0.0000373 $ 0.0000373 24h magas 24h alacsony $ 0.00003507$ 0.00003507 $ 0.00003507 24h magas $ 0.0000373$ 0.0000373 $ 0.0000373 Minden idők csúcspontja $ 0.000332$ 0.000332 $ 0.000332 Legalacsonyabb ár $ 0.00003097$ 0.00003097 $ 0.00003097 Árváltozás (1H) -1.50% Árváltozás (1D) -5.34% Árváltozás (7D) +5.75% Árváltozás (7D) +5.75%

KEVIN (KEVIN) valós idejű ár: $0.00003505. Az elmúlt 24 órában, a(z)KEVIN legalacsonyabb ára $ 0.00003507, legmagasabb ára pedig $ 0.0000373 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KEVIN valaha volt legmagasabb ára $ 0.000332, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00003097 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KEVIN változása a következő volt: -1.50% az elmúlt órában, -5.34% az elmúlt 24 órában, és +5.75% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

KEVIN (KEVIN) piaci információk

Piaci érték $ 34.05K$ 34.05K $ 34.05K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 34.05K$ 34.05K $ 34.05K Forgalomban lévő készlet 970.67M 970.67M 970.67M Teljes tokenszám 970,667,016.8933665 970,667,016.8933665 970,667,016.8933665

A(z) KEVIN jelenlegi piaci plafonja $ 34.05K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) KEVIN keringésben lévő tokenszáma 970.67M, és a teljes tokenszám 970667016.8933665. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 34.05K.