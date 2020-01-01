Ketnipz (NIPZ) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Ketnipz (NIPZ) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Ketnipz (NIPZ) tokennel kapcsolatos információk The feel-good viral bean from TikTok, beloved by over 5 million fans worldwide, is embarking on an exciting new adventure on Solana! Ketnipz, the iconic meme sensation known for its charm, positivity, and humor, is now thriving in the Web3 space. This lovable character brings a fresh wave of joy to the blockchain. Don’t miss your chance to join the growing community and celebrate Ketnipz in its next big chapter. Hivatalos webhely: https://www.ketnipz.co Fehér könyv: https://ketnipz.co/pages/ketnipz-memecoin-whitepaper Vásárolj most NIPZ tokent!

Ketnipz (NIPZ) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Ketnipz (NIPZ) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 6.04K $ 6.04K $ 6.04K Teljes tokenszám: $ 997.20M $ 997.20M $ 997.20M Keringésben lévő tokenszám: $ 997.20M $ 997.20M $ 997.20M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 6.04K $ 6.04K $ 6.04K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Ketnipz (NIPZ) áráról

Ketnipz (NIPZ) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Ketnipz (NIPZ) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NIPZ tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NIPZ token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NIPZ tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NIPZ token élő árfolyamát!

