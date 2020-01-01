Ket (KET) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Ket (KET) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Ket (KET) tokennel kapcsolatos információk YellowCatDAO sets itself apart by integrating cutting-edge AI-driven trading mechanisms with a community-centered governance model. At its core, the project leverages an AI agent capable of executing trades across multiple blockchain networks, making it a pioneer in cross-chain AI trading. Unlike typical trading bots, this AI agent not only focuses on profitability but also strategically reinvests gains into the project’s treasury to ensure sustainable growth and support ongoing initiatives. One of YellowCatDAO’s standout features is its innovative ShameFi mechanic, introduced during its presale. This mechanism brings a new level of accountability to the crypto space by publicly exposing the actions of presale participants. It ensures transparency and discourages harmful practices such as early dumping by presalers, thereby fostering a fairer and more stable ecosystem. This unique approach aligns with the project’s ethos of transparency and trust, making it one of the few projects actively addressing the challenges of launch-stage tokenomics. The project also offers a real-time transparency dashboard, which allows community members to monitor key activities such as token movements, and sell-offs by major wallets. This feature empowers the community with actionable insights, helping investors make informed decisions while keeping the project’s operations in check. This level of openness is rare in the crypto space and is a testament to YellowCatDAO’s commitment to building trust within its community. Additionally, YellowCatDAO seamlessly blends entertainment with functionality by introducing elements of EntertainmentFi. Through creative community engagement, such as raffles and interactive events, the project adds a layer of fun and inclusivity to its otherwise utility-driven model. These activities not only strengthen community bonds but also contribute to the project’s treasury, creating a self-reinforcing growth cycle. YellowCatDAO’s ability to integrate transparency, innovative tokenomics, AI-driven trading, and community interaction into one cohesive ecosystem makes it a truly unique project. By addressing pain points such as presale accountability, lack of transparency, and uninspired utility, it sets a new standard for decentralized autonomous organizations. With its bold vision and practical solutions, YellowCatDAO offers a fresh perspective on how blockchain technology can be leveraged for innovation, sustainability, and community empowerment. Hivatalos webhely: https://www.ketboard.xyz/ Vásárolj most KET tokent!

Ket (KET) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Ket (KET) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 36.61M $ 36.61M $ 36.61M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 36.61M $ 36.61M $ 36.61M Minden idők csúcspontja: $ 0.61664 $ 0.61664 $ 0.61664 Minden idők mélypontja: $ 0.0085598 $ 0.0085598 $ 0.0085598 Jelenlegi ár: $ 0.03654539 $ 0.03654539 $ 0.03654539 További tudnivalók a(z) Ket (KET) áráról

Ket (KET) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Ket (KET) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó KET tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező KET token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) KET tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KET token élő árfolyamát!

KET árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) KET kapcsán? KET-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) KET tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

