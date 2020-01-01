Kepler (AVIA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Kepler (AVIA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Kepler (AVIA) tokennel kapcsolatos információk AVIA is the native token of an innovative project developed by Kepler, a company specializing in the aeronautics sector. This project aims to modernize and optimize the value chains of the aerospace industry through blockchain-based solutions. AVIA is designed to facilitate transactions, enhance traceability, and improve operational efficiency within this ecosystem. Leveraging decentralized technologies, the project seeks to provide greater transparency and improved connectivity for stakeholders in the aeronautics industry. Hivatalos webhely: https://www.keplerdigitals.io/ Fehér könyv: https://kepler-digitals.gitbook.io/kepler-digitals-white-paper Vásárolj most AVIA tokent!

Kepler (AVIA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Kepler (AVIA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.82M $ 3.82M $ 3.82M Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 99.61M $ 99.61M $ 99.61M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.83M $ 3.83M $ 3.83M Minden idők csúcspontja: $ 0.353967 $ 0.353967 $ 0.353967 Minden idők mélypontja: $ 0.03432404 $ 0.03432404 $ 0.03432404 Jelenlegi ár: $ 0.03834458 $ 0.03834458 $ 0.03834458 További tudnivalók a(z) Kepler (AVIA) áráról

Kepler (AVIA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Kepler (AVIA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AVIA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AVIA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AVIA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AVIA token élő árfolyamát!

AVIA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AVIA kapcsán? AVIA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AVIA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

